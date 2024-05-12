Наступление ВС РФ на Волчанск: в ISW назвали цель оккупантов (карта)

Продвижение российских войск на севере Харьковской области имеет ограниченный характер. По мнению аналитиков, угрозы для Харькова нет, но есть давление на другие силы ВСУ.

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Российские войска захватили 6 населенных пунктов на севере Харьковской области. Аналитики ISW считают, что оккупанты хотят захватить Волчанск, чтобы создать угрозу группировке ВСУ в Купянске. Об этом говорится в отчете от 11 мая.

Операция ВС РФ на севере Харьковской области имеет ограниченный характер и ограниченные тактические успехи, вероятно, в менее защищенных районах. Привлеченные силы в операции сейчас свидетельствуют о том, что речь о полномасштабном наступлении на Харьков не идет.

Представитель ОСУВ "Хортица" подполковник Назар Волошин заявил, что ВС РФ пытаются продвинуться в серой зоне. Это может свидетельствовать о том, что ВСУ не создали мощных опорных пунктов и укреплений вдоль серой зоны. В дальнейшем армия РФ будет иметь большее сопротивление в районе Липцев и Волчанска.

Войска РФ наступают на севере Харьковской области Фото: ISW

Российские войска взорвали мост через реку Волчья, соединяющий Тихое и Волчанские Хутора к западу от Волчанска. В ISW предположили, что оккупанты уничтожили мост, чтобы попытаться изолировать украинские силы и усложнить оборону Волчанска. Также они пытались уничтожить наземные линии связи GLOC к юго-западу и востоку от Волчанска, что указывает на желание РФ сосредоточиться на захвате населенного пункта. Вероятно, ВС РФ попытаются захватить город, а не обойти его или расширить фронт.

В ISW предполагают, что наступление на Волчанск должно давить на оперативный тыл украинских сил, который ведут оборону на Купянском направлении. Также давление на Волчанск не имеет отношения к наступлению на Харьков. Населенный пункт мог бы стать плацдармом для наступления в направлении Великого Бурлука.

Отдельно отмечается, что дальнейшее продвижение ВС РФ на юг Харьковской области потребует долгих переездов по открытой местности, что не очень эффективно умеют делать войска РФ.

Напомним, 11 мая президент Владимир Зеленский заявил, что задачей номер один является срыв наступательных замыслов РФ.

Олег Синегубов заявил, что наступление ВС РФ на севере не приведет к эвакуации Харькова. Людей вывозят с Волчанского и Золочевского направлений.