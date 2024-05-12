Наступ ЗС РФ на Вовчанськ: в ISW назвали ціль окупантів (карта)

Просування російських військ на півночі Харківської області має обмежений характер. На думку аналітиків, загрози для Харкова немає, але є тиск на інші сили ЗСУ.

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Російські війська захопили 6 населених пунктів на півночі Харківської області. Аналітики ISW вважають, що окупанти хочуть захопити Вовчанськ, щоб створити загрозу угрупованню ЗСУ в Купʼянську. Про це йдеться у звіті від 11 травня.

Операція ЗС РФ на півночі Харківської області має обмежений характер та обмежені тактичні успіхи, ймовірно, у менш захищених районах. Залучені сили в операції зараз свідчать про те, що мова про повномасштабний наступ на Харків, не йдеться.

Речник ОСУВ "Хортиця" підполковник Назар Волошин заявив, що ЗС РФ намагаються просунутися в сірій зоні. Це може свідчити про те, що ЗСУ не створили потужних опорних пунктів та укріплень вздовж сірої зони. Надалі армія РФ буде мати більший опір в районі Липців та Вовчанську.

Війська РФ наступають на півночі Харківської області Фото: ISW

Російські війська підірвали міст через річку Вовча, що зʼєднує Тихе та Вовчанські Хутори на захід від Вовчанська. В ISW припустили, що окупанти знищили міст, щоб спробувати ізолювати українські сили й ускладнити оборону Вовчанська. Також вони намагалися знищити наземні лінії звʼязку GLOC на південний захід і схід від Вовчанська, що вказує на бажання РФ зосередитися на захоплені населеного пункту. Ймовірно, ЗС РФ спробують захопити місто, а не обійти його чи розширити фронт.

В ISW припускають, що наступ на Вовчанськ має тиснути на оперативний тил українських сил, які ведуть оборону на Купʼянському напрямку. Також тиск на Вовчанськ не має стосунку до наступу на Харків. Населений пункт міг би стати плацдармом для наступу в напрямку Великого Бурлука.

Окремо зазначається, що подальше просування ЗС РФ на південь Харківської області вимагатиме довгих переїздів по відкритій місцевості, що не дуже ефективно вміють робити війська РФ.

Нагадаємо, 11 травня президент Володимир Зеленський заявив, що завданням номер один є зрив наступальних задумів РФ.

Олег Синєгубов заявив, що наступ ЗС РФ на півночі не призведе до евакуації Харкова. Людей вивозять з Вовчанського та Золочівського напрямків.