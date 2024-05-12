Захопили 6 сіл: DeepState повідомив про просування ЗС РФ на Харківщині (карта)

За даними Генштабу, російські війська здійснили 12 атак в районі прикордоння із залученням авіації.

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Російській рейд у Харківській області призвів до захоплення кількох прикордонних сіл. Ворог просувається на двох напрямках, один з яких ведеться у бік Вовчанська. Аналітики DeepState повідомили, де саме є російські війська.

Станом на 12 травня російські окупанти захопили:

Стрілечу;

Пильне;

Красне;

Борисівку;

Огірцеве;

Плетенівку.

Просування ЗС РФ у Харківській області Фото: deepstatemap.live Захоплені села на Вовчанському напрямку Фото: deepstatemap.live

Лейтенант ЗСУ із позивним "Алекс" в своєму телеграм-каналі "Офіцер" пише, що російські війська, які намагаються заходити в села Харківської області відносно малі. Вони намагаються закріплюватися силами взводу-відділення. Залучення великих резервів наразі не спостерігається. Окрім цього українські військові "підготували сюрпризи".

У ранковому зведені Генерального штабу від 12 травня вказується, що на Харківському напрямку було здійснено 12 ворожих атак за підтримки авіації в н.п. Стрілеча, Красне, Мороховець, Олійникове, Лукʼянці, Гатище, Плетенівка, Пильна, Вовчанськ та Бугруватка.

Нагадаємо, 12 травня в телеграм-каналі "Гострі картузи" загону "Омега" повідомили, що ЗСУ відійшли з деяких позицій на півночі Харківської області. Окупанти рухаються на південь від Мороховця.

Найбільше від ворожих обстрілів страждає Вовчанськ. Російські війська обстрілюють артилерією та ФАБами з УМПК.