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Захопили 6 сіл: DeepState повідомив про просування ЗС РФ на Харківщині (карта)

броньовик тигр, російські солдати
Фото: Мiноборони РФ | Російські війська захопили кілька сіл на Харківщині

За даними Генштабу, російські війська здійснили 12 атак в районі прикордоння із залученням авіації.

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Російській рейд у Харківській області призвів до захоплення кількох прикордонних сіл. Ворог просувається на двох напрямках, один з яких ведеться у бік Вовчанська. Аналітики DeepState повідомили, де саме є російські війська.

Станом на 12 травня російські окупанти захопили:

  • Стрілечу;
  • Пильне;
  • Красне;
  • Борисівку;
  • Огірцеве;
  • Плетенівку.
наступ зс рф Fullscreen
Просування ЗС РФ у Харківській області
Фото: deepstatemap.live
наступ на харківщині Fullscreen
Захоплені села на Вовчанському напрямку
Фото: deepstatemap.live

Лейтенант ЗСУ із позивним "Алекс" в своєму телеграм-каналі "Офіцер" пише, що російські війська, які намагаються заходити в села Харківської області відносно малі. Вони намагаються закріплюватися силами взводу-відділення. Залучення великих резервів наразі не спостерігається. Окрім цього українські військові "підготували сюрпризи".

У ранковому зведені Генерального штабу від 12 травня вказується, що на Харківському напрямку було здійснено 12 ворожих атак за підтримки авіації в н.п. Стрілеча, Красне, Мороховець, Олійникове, Лукʼянці, Гатище, Плетенівка, Пильна, Вовчанськ та Бугруватка.

Нагадаємо, 12 травня в телеграм-каналі "Гострі картузи" загону "Омега" повідомили, що ЗСУ відійшли з деяких позицій на півночі Харківської області. Окупанти рухаються на південь від Мороховця.

Найбільше від ворожих обстрілів страждає Вовчанськ. Російські війська обстрілюють артилерією та ФАБами з УМПК.