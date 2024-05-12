Захватили 6 сел: DeepState сообщил о продвижении ВС РФ в Харьковской области (карта)

По данным Генштаба, российские войска совершили 12 атак в районе приграничья с привлечением авиации.

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Российский рейд в Харьковской области привел к захвату нескольких приграничных сел. Враг продвигается на двух направлениях, одно из которых ведется в сторону Волчанска. Аналитики DeepState сообщили, где именно есть российские войска.

По состоянию на 12 мая российские оккупанты захватили:

Стрелечье;

Пыльное;

Красное;

Борисовку;

Огуречное;

Плетеновку.

Продвижение ВС РФ в Харьковской области Фото: deepstatemap.live Захваченные села на Волчанском направлении Фото: deepstatemap.live

Лейтенант ВСУ с позывным "Алекс" в своем телеграм-канале "Офицер" пишет, что российские войска, которые пытаются заходить в села Харьковской области относительно небольшие. Они пытаются закрепляться силами взвода-отделения. Привлечение больших резервов пока не наблюдается. Кроме этого украинские военные "подготовили сюрпризы".

В утренней сводке Генерального штаба от 12 мая указывается, что на Харьковском направлении было осуществлено 12 вражеских атак при поддержке авиации в н.п. Стрелечья, Красное, Мороховец, Олейниково, Лукьянцы, Гатище, Плетеневка, Пыльная, Волчанск и Бугруватка.

Напомним, 12 мая в телеграм-канале "Острые козырьки" отряда "Омега" сообщили, что ВСУ отошли с некоторых позиций на севере Харьковской области. Оккупанты движутся на юг от Мороховца.

Больше всего от вражеских обстрелов страдает Волчанск. Российские войска обстреливают артиллерией и ФАБами с УМПК.