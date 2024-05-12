"Ночь будет очень сложная": ВСУ отошли с некоторых позиций на севере Харьковской области

ВС РФ движутся южнее села Мороховец неподалеку от границы с Россией. В самом Харькове прозвучали взрывы.

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Силы обороны были вынуждены оставить "некоторые позиции" на севере Харьковщины. А один населенный пункт перешел под контроль ВС РФ. Об этом сообщают на Telegram-канале "Гострі картузи".

Подразделение "Гострі картузи" отдельного отряда специального назначения "Омега" Национальной гвардии Украины заявило, что Силы обороны были отойти от некоторых позиций на севере Харьковской области. И идут бои н.п. Глубокое, который имеет стратегическое значение. Оккупанты, по словам украинских военных, несут большие потери.

"В четырнадцать часов начались бои за н.п. Глубокое, который имеет стратегическое значение. Россияне умирают пачками, но все равно давят и местами достигают успеха. Ночь будет очень сложная", — говорится в сообщении, которое сопровождалось видео из Харьковской области.

"Сегодня в ходе тяжелых боев наши защитники были вынуждены отойти еще с нескольких своих позиций, еще один населенный пункт сегодня полностью отошел под российский контроль. По состоянию на 20:00 идут бои за населенный пункт Глубокое", — говорят бойцы на видео.

Видео от подразделения "Гострі картузи"

Проект DeepState отметил, что на одном из видео подразделения "Гострі картузи" вражеская пехотная колонна движется южнее села Мороховец.

В то же время мэр Харькова Игорь Терехов сообщил об обстреле Харькова, а также о взрыве в самом городе.

Но больше всего от российских обстрелов страдает Волчанская громада на Харьковщине. Глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов сообщал, что по городу и окружающим населенным пунктам враг выпустил более 20 управляемых авиабомб. Также ВС РФ использует для обстрелов РСЗО, артиллерию и БПЛА.