Наступление ВС РФ в Харьковской области: в ГУР знали о планах врага (видео)

Действия российских военных в Харьковской области начались согласно известному графику, у профильных украинских госорганов была вся информация. По словам представителя украинской военной разведки Андрея Юсова, потери в рядах оккупантов значительны.

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Украинская военная разведка знала о планах российских оккупантов по наступлению в Харьковской области, соответствующим органам дали нужную информацию, заявил представитель Главного управления разведки Минобороны Украины (ГУР МО) Андрей Юсов в эфире единого телемарафона.

Действия российских военных в регионе начались согласно известному графику. Главное управление разведки знало о нем и ознакомило все необходимые инстанции и их руководство, указал Юсов.

Украинская военная разведка призвала россиян сдаваться в плен

В Харьковской области продолжаются бои, в них участвуют и спецподразделения ГУР МО. Юсов говорит, что россияне несут большие потери.

Боевые действия в Харьковской области ведут солдаты Московского и Ленинградского военных округов. Представитель украинской военной разведки призвал их сдаваться в плен и сказал, что уже известно о таких случаях. В скором времени ГУР даст о них больше сведений.

Потери ВС РФ значительны и со временем лишь увеличатся, поэтому разумной альтернативой станет переход на сторону Украины. В Украине также откроют дополнительное место для содержания военнопленных из России, заключил Юсов.

Напомним, на севере Харьковской области идут боевые действия на всей линии соприкосновения. Российские войска пытаются продвинуться вглубь территории Украины.

Фокус ранее писал, что по состоянию на 12 мая россияне захватили шесть сел в Харьковской области. Большие резервы ВС РФ не подтянули, украинские военные приготовили оккупантам сюрпризы.