Атака ВС РФ на севере Харьковской области показал слабые места Украины, — CNN

Россия не только пользуется моментом, когда Украина еще не получила достаточной помощи США, но и специально готовилась к этому. Однако ВСУ тоже ожидали наступления РФ на Харьковщине, поэтому боевые действия продолжаются.

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Волчанск — небольшой городок на севере Харьковской области, который был освобожден из-под оккупации 18 месяцев назад. В пятницу горожане снова проснулись от вражеских обстрелов. РФ обнаружила слабые места Украины. Об этом сообщает CNN.

Российские войска начали наступление с севера Харьковской области 10 мая вдоль 60-километрового участка фронта. Сейчас стало известно, что они захватили несколько сел в серой зоне и продолжаются бои в районе Волчанска.

В издании утверждают, что наступление РФ стало еще одним примером того, что украинские силы слабее российских. Их меньше, меньше боеприпасов и недостаточно защищено небо. Однако самым главным дефицитом являются бойцы. По оценкам украинской разведки, апрель-май должны были стать тяжелыми для ВСУ, потому что до сих пор не хватает оружия. Несмотря на огромные потери ВС РФ имеют 500-тысячную группировку внутри Украины или на ее границах.

Штурм с севера состоялся после создания новой российской военной группировки под названием "Север". Она должна быть численностью до 100 000 бойцов.

"Россия стремилась сформировать 60-100 тысяч военных для ОУ "Север", чтобы атаковать Харьков. Сейчас мы оцениваем численность до 50 тысяч", — заявил Джодж Баррос из Института изучения войны.

Именно они и атаковали север Харьковской области и имеют новый тактический знак. Наступление было ожидаемым, поэтому ВС РФ понесли большие потери. Однако амбиции РФ могут возрасти, если они перебросят спецподразделения на Харьковское направление. Издание также приводит слова представителя украинского ССО, который заявил, что наступление РФ — только начало. У оккупантов есть плацдармы для дальнейшего продвижения.

Аналитики считают, что дальше ВС РФ попытаются расширить географию и атаковать в Сумской области, где уже несколько месяцев продолжаются рейды российских ДРГ. Харьков они не смогут занять, но по мнению Барроса, они хотят того, чтобы ВСУ перебросили резервы от Донецкой области на Харьковскую. Таким образом должны создаться возможности для захвата всей Донетчины. Еще одной целью может быть поставить под угрозу Купянскую группировку украинских защитников.

Россияне увеличили общее количество атак по всему фронту, потому что понимают, что у них есть несколько недель, пока западная помощь не начнет поступать в нужном количестве. Поэтому бьют не только на земле, но и с воздуха авиабомбами ФАБ с УМПК.

"Недавние достижения России, которые мы видим сейчас, не просто оппортунистические. Россияне готовились к этому и сейчас это используют. Украине, возможно, придется принимать сложные решения из-за медлительности действий США и дилеммы, которая сейчас возникает", — резюмировал Баррос.

Напомним, 12 мая главнокомандующий ВСУ Александр Сырский рассказал о ситуации в Харьковской области.

Ранее DeepState сообщал о продвижении ВС РФ на севере Харьковской области.