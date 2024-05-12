Евакуація цивільних і вуличні бої: що відбувається у Вовчанську (фото)

Мирне населення залишає Вовчанськ через посилення обстрілів і бомбардувань ЗС РФ, у місті залишається до 500 осіб. Усі населені пункти на північному кордоні з Росією перебувають під вогнем практично цілодобово.

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Російська армія обстрілює місто Вовчанськ у Харківській області. Кількість масованих артилерійських і авіаударів кратно збільшилася, заявляє голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

Вовчанськ, Липці та всі пункти північного кордону практично цілодобово під ворожим вогнем. "Сіра зона" в Харківській області розширюється. У Вовчанську пошкоджено десятки приватних будинків, поранено чотирьох чоловіків від 39 до 64 років і 83-річну жінку, загинув 51-річний чоловік.

З Вовчанська евакуюють цивільне населення. Загалом, за останніми даними голови Харківської ОВА, вивезено вже 4073 людини. У місті залишається до 500 осіб, з 11 травня окупанти скинули близько 19 авіабомб на місто.

Надходять повідомлення про початок вуличних боїв у Вовчанську

Російські мілітарі-пабліки пишуть про початок вуличних боїв у Вовчанську. Угруповання "Північ" ЗС РФ взяло під контроль село Гатище Харківської області, воно розташоване за два кілометри від Вовчанська, стверджують пропагандисти.

У Міноборони Росії заявляють, що росіяни просунулися в глибину оборони ЗСУ та окупували населені пункти Гатище, Красне, Мороховець і Олійникове Харківської області.

Ліній оборони не було: що кажуть військові про бої у Вовчанську

Командир підрозділу розвідки Збройних Сил України Денис Ярославський 12 травня заявив про початок оточення Вовчанська російськими військами. Також він підтвердив інформацію про початок вуличних боїв.

Ударна аеророзвідка, за його відомостями, зупинила просування угруповання "Шторм Z", а артилерія добила їх разом із технікою вогневої підтримки.

"Почалися вуличні бої, місто оточують. Кажу це, бо ми можемо загинути, і правду ніхто не почує. А навіщо тоді все? Першої лінії фортифікацій і мін на кордоні України й Росії в Харківській області просто не було, тому окупанти вільно зайшли в сіру зону по всій лінії кордону, яка не повинна бути сірою", — розповів він про ситуацію.

Ярославський додав, що за два роки на кордоні Харківської області з Росією мали стояти бетонні укріплення в "мінус три поверхи, але не було навіть мін".

"Ми приходимо до думки, що це божевільна крадіжка або навмисний саботаж. Тепер ми знову втрачаємо людей, території й робимо те, що вже робили у вересні 2022 року", — резюмував військовий.

Нагадаємо, військова розвідка України знала про плани ЗС РФ щодо наступу на Харківську область і поінформувала держоргани. У бій пустили солдатів Московського і Ленінградського військових округів.

Легіон "Свобода Росії" 12 травня радив росіянам здаватися в полон або переходити на їхній бік, а не гинути за амбіції Москви. ЗСУ чудово палять техніку і танки, попереджають бійці.