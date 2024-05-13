Фортификации вокруг Волчанска строили, но "возможно, не так плотно", — МВА (видео)

По словам главы городской военной администрации Гамбарашвили, возводить фортификационные сооружения было трудно из-за того, что город расположен в 4 км от границы с РФ и находится под постоянным обстрелом.

Related video

Вдоль границы с Россией и вдоль города Волчанск в Харьковской области продолжаются тяжелые бои. Российские войска ведут плотный артиллерийский обстрел, сбрасывают управляемые авиабомбы. Ситуация тяжелая, но контролируемая. Об этом заявил начальник Волчанской городской военной администрации (МВА) Тамаз Гамбарашвили в эфире "Радио Свобода" в понедельник, 13 мая.

Он заверил, что оборонительные рубежи вокруг Волчанска на границе с Россией были возведены, но подчеркнул, что из-за постоянных обстрелов врага строить их было непросто.

"Фортификационные сооружения были построены. И сейчас строятся, укрепляются. Но ведь ситуация была и есть крайне тяжелая. Потому что сам город очень близко к границе. И вести какие-то строительные работы сейчас прямо на границе очень трудно", — заявил Гамбарашвили.

На уточняющий вопрос о том, было ли накануне наступления российских войск построено все, что нужно, глава Волчанской ГОА ответил, что строительство не было таким плотным.

"Все было построено. Но, возможно, не так плотно. Волчанск после деоккупации полтора года находится под постоянным обстрелом: и минометов, и артиллерии. От Волчанска до границы 4 километра. Было крайне трудно строить фортификационные сооружения. Но еще раз подчеркиваю: спасибо всем строителям и военным, которые базировались на этих объектах. И приложили максимум усилий, чтобы сделать фортификационные сооружения", — уточнил Гамбарашвили.

Напомним, 13 мая руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко заявил о манипуляциях относительно оборонительных рубежей на Харьковщине. По его словам, на территории области есть несколько линий обороны и они — надежные. А укрепление непосредственно границы невозможно из-за угрозы обстрелов.

В то же время командир подразделения разведки Вооруженных Сил Украины Денис Ярославский пожаловался, что на севере Харьковской области "первой линии фортификаций и мин просто не было".