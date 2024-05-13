"Много манипуляций": в ЦПД объяснили отсутствие оборонительных рубежей на Харьковщине

Укрепление на границе Харьковской области с РФ невозможно из-за досягаемости российской артиллерии, которая бы била по людям и технике. А на территории области выстроены несколько линий обороны и они являются надежными.

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В районе Волчанска в Харьковской области продолжаются пограничные бои. Руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Украины Андрей Коваленко заявил об ограниченной операции врага в приграничной полосе и в приграничных селах.

Он отметил свой тезис, который озвучивал ранее, что цель россиян заключается в оттягивании сил ВСУ с востока, чтобы потом нанести удар на Донбассе. По словам Коваленко, "все происходит в точности так, как и было прогнозировано". Руководитель ЦПИ напомнил, что от Волчанска до российской границы всего 4 километра.

"Соответственно, город Волчанск — это типично приграничный город и сейчас враг активно действует в направлении Волчанска. Соответственно, можно говорить, что продолжаются бои за Волчанск. Но это приграничье. Опять же, нужно, напоминаю, разграничивать действия врага в приграничье и действия в направлении Харькова. Сейчас это приграничье", — заявил представитель СНБО.

Также Коваленко объяснил невозможность возведения оборонительных рубежей на границе с РФ потенциальным плотным вражеским огнем, под которым в таком случае окажутся украинские защитники.

"Относительно оборонительных рубежей хотел сказать, очень много манипуляций на этой теме. Просто хочу сказать, что ДЗОТы (дерево-земляные оборонительные точки) и другие оборонительные рубежи непосредственно на полосе границы с врагом строить невозможно было бы. Потому что вся техника и все инженеры просто бы уничтожались врагом, его дронами, его артиллерией", — рассказал он.

Кроме того, Коваленко заверил, что на Харьковщине выстроены линии обороны. Их несколько. Руководитель ЦПД пообещал подробнее совсем скоро о них рассказать.

Напомним, 12 мая командир подразделения разведки Вооруженных Сил Украины Денис Ярославский заявил, что на Харьковщине "первой линии фортификаций и мин просто не было".

Фокус писал, что происходит в Волчанске и на севере Харьковской области.