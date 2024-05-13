"Багато маніпуляцій": у ЦПД пояснили відсутність оборонних рубежів на Харківщині

Укріплення на прикордонні Харківської області з РФ неможливе через досяжність російської артилерії, яка б била по людях і техніці. А на території області вибудовані декілька ліній оборони і вони є надійними.

Related video

У районі Вовчанська у Харківській області тривають прикордонні бої. Керівник Центру протидії дезінформації РНБО України Андрій Коваленко заявив про обмежену операцію ворога у прикордонній смузі та в прикордонних селах.

Він наголосив на своїй тезі, яку озвучував раніше, що мета росіян полягає у відтягненні сил ЗСУ зі сходу, щоб потім завдати удару на Донбасі. За словами Коваленка, "усе відбувається в точності так, як і було прогнозовано". Керівник ЦПД нагадав, що від Вовчанська до російського кордону всього 4 кілометри.

"Відповідно, місто Вовчанськ – це типово прикордонне місто і зараз ворог активно діє в напрямку Вовчанська. Відповідно, можна говорити, що тривають бої за Вовчанськ. Але це прикордоння. Знову ж таки, потрібно, нагадую, розмежовувати дії ворога в прикордонні та дії в напрямку Харкова. Наразі це прикордоння", – заявив представник РНБО.

Також Коваленко пояснив неможливість зведення оборонних рубежів на кордоні з РФ потенційним щільним ворожим вогнем, під яким у такому випадку опиняться українські захисники.

"Стосовно оборонних рубежів хотів сказати, дуже багато маніпуляцій на цій темі. Просто хочу сказати, що ДЗОТи (дерево-земляні оборонні точки) та інші оборонні рубежі безпосередньо на смузі кордону з ворогом будувати неможливо було б. Тому що вся техніка та всі інженери просто б знищувалися ворогом, його дронами, його артилерією", — розказав він.

Крім того, Коваленко запевнив, що на Харківщині вибудовані лінії оборони. Їх декілька. Керівник ЦПД пообіцяв детальніше зовсім скоро про них розповісти.

Нагадаємо, 12 травня командир підрозділу розвідки Збройних Сил України Денис Ярославський заявив, що на Харківщині "першої лінії фортифікацій та мін просто не було".

Фокус писав, що відбувається у Вовчанську та на півночі Харківської області.