Стояли біля кордонів: у наступі на Харків беруть участь 30 тисяч окупантів, — РНБО (відео)

За словами Олександра Литвиненка, на сході тривають важкі бої, проте Сили оборони готові відбивати атаки ЗС РФ. Загалом на кордоні було зафіксовано щонайменше 50 тисяч росіян.

Related video

Російські окупанти почали наступ на півночі Харківської області. Наразі в активних бойових діях беруть участь щонайменше 30 тисяч бійців ЗС РФ. Детальніше щодо цього висловився секретар Ради національної безпеки і оборони (РНБО) Олександр Литвиненко в інтерв'ю AFP, передає Le Figaro.

За його словами, військ противника на українському сході зараз дуже багато. Спочатку на кордонах було зосереджено не менше 50 тисяч бійців ЗС РФ. У результаті в наступі бере участь трохи менше.

"Військові (ЗСУ, — ред.), за їхніми доповідями, готові до відбиття і ведуть важкі бої. Але росіян дуже багато, досить багато. Близько 50 тисяч було на кордоні, а зараз наступає набагато більше 30", — заявив Олександр Литвиненко.

До речі, у вечірньому зверненні до народу президент України Володимир Зеленський заявляв, що на Харківщині тривають контрударні дії з боку українських захисників. Цей напрямок, зокрема й місто Вовчанськ, було значно посилено.

"Зараз все більше стає наших результатів — ми знищуємо піхоту окупанта, техніку", — заявив Володимир Зеленський.

Нагадаємо, 13 травня повідомлялося, що ЗСУ вибили підрозділи ЗС РФ із Вовчанська Харківської області, про що заявили в Генштабі. Завдяки бійцям Сил оборони план противника провалився і його просування зупинилося. Загалом на півночі регіону було зафіксовано щонайменше 12 штурмів окупантів, які було відбито.

Голова обласної військової адміністрації Олег Синєгубов також заявляв, що Сили оборони стримують ЗС РФ на всіх підходах до Вовчанська. За його словами, евакуація з населеного пункту триває, а українські захисники зроблять усе можливе, щоб плани агресора провалилися.