"Вистоїмо": Сили оборони стримують ЗС РФ на всіх підходах до Вовчанська, — Синєгубов (відео)

За словами начальника Харківської обласної військової адміністрації, евакуація з населеного пункту триває, а українські захисники зроблять усе можливе, щоб плани агресора провалилися.

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Російські окупанти продовжують наступ у Харківській області, намагаючись взяти під свій контроль українські населені пункти. Зокрема під приціл противника потрапило місто Вовчанськ. Начальник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов у своєму Telegram-каналі детальніше розповів про ситуацію на цьому напрямку.

За його словами, він зараз перебуває безпосередньо у Вовчанську, де через дії ЗС РФ фіксується складна ситуація. Проводиться робота з евакуації місцевого населення, щоб убезпечити людей.

"Разом із правоохоронцями організовуємо евакуацію цивільних жителів. Сили оборони стримують ворога на всіх підходах до міста. Ми обов'язково вистоїмо! Вовчанськ — це Україна! Слава Україні!", — написав Олег Синєгубов.

На опублікованому ролику начальник ОВА також сказав, що в безпечне місце планують вивезти ще близько 200 українців.

Водночас бійці ЗС РФ не припиняють обстрілювати місто, знищуючи все на своєму шляху. Зокрема й цивільну інфраструктуру.

Начальник Головного управління (ГУ) Нацполіції в Харківській області Володимир Тимошко напередодні також говорив, що обстріли в населеному пункті фактично не припиняються. За його словами, росіяни б'ють по Вовчанську 200 і 500-кілограмовими авіабомбами. У результаті все навколо перетворюється на руїни.

Нагадаємо, 13 травня повідомлялося, що на Харківщину перекинули бійців 3-ї окремої штурмової бригади, які повинні будуть допомагати обороняти регіон від ворожого наступу. Українські захисники вже змогли знешкодити понад 200 російських солдатів і 80 одиниць військової техніки.