"Выстоим": Силы обороны сдерживают ВС РФ на всех подходах к Волчанску, — Синегубов (видео)

По словам начальника Харьковской областной военной администрации, эвакуация из населенного пункта продолжаются, а украинские защитники сделают все возможное, чтобы планы агрессора провалились.

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Российские оккупанты продолжают наступление в Харьковской области, пытаясь взять под свой контроль украинские населенные пункты. В частности под прицел противника попал город Волчанск. Начальник Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов в своем Telegram-канале детальнее рассказал о ситуации на этом направлении.

По его словам, он сейчас находится непосредственно в Волчанске, где из-за действий ВС РФ фиксируется сложная ситуация. Проводится работа по эвакуации местного населения, чтобы обезопасить людей.

"Вместе с правоохранителями организовываем эвакуацию гражданских жителей. Силы обороны сдерживают врага на всех подходах к городу. Мы обязательно выстоим! Волчанск — это Украина! Слава Украине!", — написал Олег Синегубов.

На опубликованном ролике начальник ОВА также сказал, что в безопасное место планируют вывезти еще около 200 украинцев.

В это же время бойцы ВС РФ не прекращают обстреливать город, уничтожая все на своем пути. В том числе и гражданскую инфраструктуру.

Начальник Главного управления (ГУ) Нацполиции в Харьковской области Владимир Тимошко накануне также говорил, что обстрелы в населенном пункте фактически не прекращаются. По его словам, россияне бьют по Волчанску 200 и 500-килограммовыми авиабомбами. В результате все вокруг превращается в руины.

Напомним, 13 мая сообщалось, что в Харьковскую область перебросили бойцов 3-й отдельной штурмовой бригады, которые должны будут помогать оборонять регион от вражеского наступления. Украинские защитники уже смогли обезвредить более 200 российских солдат и 80 единиц военной техники.