Стояли у границ: в наступлении на Харьков участвуют 30 тысяч оккупантов, — СНБО (видео)

По словам Александра Литвиненко, на востоке продолжаются тяжелые бои, однако Силы обороны готовы отражать атаки ВС РФ. Всего на границе было зафиксировано не менее 50 тысяч россиян.

Related video

Российские оккупанты начали наступление на севере Харьковской области. Сейчас в активных боевых действиях участвуют не менее 30 тысяч бойцов ВС РФ. Детальнее по этому поводу высказался секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Александр Литвиненко в интервью AFP, передает Le Figaro.

По его словам, войск противника на украинском востоке сейчас очень много. Изначально на границах было сосредоточено не менее 50 тысяч бойцов ВС РФ. В результате в наступлении участвует немного меньше.

"Военные (ВСУ, — ред.), по их докладам, готовы к отражению и ведут тяжелые бои. Но россиян очень много, достаточно много. Около 50 тысяч было на границе, а сейчас наступает намного больше 30", — заявил Александр Литвиненко.

К слову, в вечернем обращении к народу президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что в Харьковское области продолжаются контрударные действия со стороны украинских защитников. Это направление, в том числе и город Волчанск, было значительно усилено.

"Сейчас все больше становится наших результатов – мы уничтожаем пехоту оккупанта, технику", — заявил Владимир Зеленский.

Напомним, 13 мая сообщалось, что ВСУ выбили подразделения ВС РФ из Волчанска Харьковской области, о чем заявили в Генштабе. Благодаря бойцам Сил обороны план противника провалился и его продвижение остановилось. Всего на севере региона было зафиксировано не менее 12 штурмов оккупантов, которые были отражены.

Глава областной военной администрации Олег Синегубов также заявлял, что Силы обороны сдерживают ВС РФ на всех подходах к Волчанску. По его словам, эвакуация из населенного пункта продолжается, а украинские защитники сделают все возможное, чтобы планы агрессора провалились.