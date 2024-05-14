"Байден, ждем тебя": госсекретарь США Энтони Блинкен выступил в баре Киева (видео)

На сцене американский топ-чиновник сыграл хит Нила Янга "Rockin' in the Free World", которую тот написал в 1989 году.

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Госсекретарь Энтони Блинкен прибыл сегодня в Киев с хорошими новостями. Во встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским, он заявил, что пакет военной поддержки, ранее согласованный Конгрессом США, скоро будет в Украине. А вечером госсекретаря видели на сцене столичного заведения, где он вместе с украинскими музыкантами исполнял известный хит "Rockin' in the Free World". Фото и видео появились в Х/Twitter американського кореспондента Майкла Кроули.

Энтони Блинкен, который днем посетил заведение "Характерники", открытое переселенцем из Бердянска, вечером отправился в паб "Бармен Диктат", где поднялся на сцену и присоединился к музыкантам.

Энтони Блинкен на сцене киевского паба

Он исполнил свою партию на гитаре и спел припев "Rockin' in the Free World" вместе с солистом. В Instagram паба написали: "Энтони Блинкен присоединился к нашему списку посетителей-знаменитостей. Хей, Байден, мы ждем тебя!". и опубликовали фото госсекретаря.

Энтони Блинкен на сцене киевского паба

Интересен выбор песни. Это хит канадско-американского певца Нила Янга "Rockin' in the Free World".

Янг написал эту песню во время тура со своей группой The Restless в феврале 1989 года. Он узнал, что запланированный концертный тур по Советскому Союзу не состоится, и его гитарист Фрэнк "Пончо" Сампедро сказал: "Нам придется продолжать "зажигать" в свободном мире".

Фраза поразила Янга и он написал новую песню за одну ночь. В тексте он критикует Джорджа Буша-старшего, цитируя его обещание президентской кампании 1988 года сделать Америку "более доброй и нежной нацией".

Песня также отсылает к заявлению аятоллы Хомейни о том, что Соединенные Штаты были "великим сатаной".

С момента выпуска песня неоднократно использовалась на различных политических мероприятиях в США. В 2015 и 2016 годах песня звучала во время выхода Дональда Трампа перед его официальным заявлением о том, что он будет баллотироваться в качестве кандидата от республиканской партии на пост президента в 2016 году.

Энтони Блинкен в Киеве Фото: Secretary Antony Blinken/X

Напомним, в Киеве Энтони Блинкен не озвучил точной даты, когда в Украину прибудет военная техника, снаряды и ракеты, которые вошли в объявленный пакет помощи от США. Но он заверил, что это произойдет совсем скоро.

"Мы знаем, что помощь уже согласована, она уже едет. Она скоро уже прибудет в Украину", — заявил политик, отметив, что он уверен — предоставленное Украине оружие "по-настоящему" поможет ВСУ противостоять ВС РФ.