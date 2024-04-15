"Закликаємо усіх не обходити санкції": Шольц дорікнув Китаю за підтримку Росії

Захід звинувачує КНР в постачанні не зброї, а товарів подвійного призначення, які РФ використовує у війні проти України, оскільки їх можна застосовувати не тільки в цивільних цілях.

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Канцлер Німеччини Олаф Шольц дорікнув Китаю щодо підтримки Росії. Заяву німецького політика наводить Tagesschau.

Під час поїздки до Шанхаю він заявив, що "ніхто не повинен допомагати". Він мав на увазі збільшення китайського експорту після вторгнення окупаційного контингенту РФ на територію України.

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Росія та Китай торгують міддю під виглядом металобрухту, щоб обійти санкції, — Reuters (фото)

"Ми також закликаємо всіх не обходити санкції… чому закликаємо не постачати зброю", – зазначив він.

У повідомленні йдеться про те, що Захід звинувачує Китай в постачанні не зброї, а товарів подвійного призначення, які РФ використовує у війні проти України. Їх можна використовувати в цивільних цілях, але також "насправді" можна застосовувати й у військових цілях.

У вівторок у Пекіні Шольц зустрінеться з президентом Сі Цзіньпіном і прем'єр-міністром Лі Цяном. Канцлер наголосив на тому, що загарбницька війна Росії – це не лише європейське питання. З його слів, якщо "це стане широко поширеним, це стане загрозою миру та безпеці на всій планеті, тому що це спонукатиме багатьох вносити історичні виправлення".

Виробництво "шахедів" та санкції США

США запровадили санкції проти 11 компаній, які причетні до виробництва БПЛА. Міністерство торгівлі США запровадило експортні обмеження щодо трьох компаній із Росії, шести — з Китаю і двох — з ОАЕ. Всі вони займалися закупівлею комплектуючих для виробництва шахедів та авіатехніки.

До санкційного списку були внесені компанії РФ, що створили мережу закупівель аерокосмічних компонентів для виробництва БПЛА цього типу, які використовують у війні проти України російські агресори, а також єменські бойовики-хусити, яких підтримує Іран, під час нападів у Червоному морі.

Під обмеження потрапило китайське підприємство Shenzhen Jiasibo Technology, яке теж брало участь у закупівлі компонентів для виробництва цих дронів. Ще одна компанія з Китаю потрапило до санкційного списку через підтримку російської армії — Jiangxi Xintuo Enterprise закуповувало, розробляло і розповсюджувало російські БПЛА. Також чотири китайські компанії були занесені до списку як такі, що підозрюються у придбанні товарів американського походження для програм військової модернізації КНР.

Нагадаємо, 13 квітня Шольц заявив, що війна в Україні — це надовго. Канцлер Німеччини розповів, що Володимир Путін ще до вторгнення заперечував незалежність України, але його не сприйняли буквально. Зі слів Олафа Шольца, Китай може дати зрозуміти Кремлю, що війну треба закінчувати.