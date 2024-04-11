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Воєнний фокус Російсько-українська війна

США запровадили санкції проти 11 компаній, причетних до виробництва "Шахедів": список

санкції проти низки компаній, Росія, Китай, ОАЕ, експортні обмеження, виробництво дронів, товари військового призначення
Нові американські санкції впроваджено проти виробництва шахедів

Міністерство торгівлі США запровадило експортні обмеження щодо трьох компаній із Росії, шести — з Китаю і двох — з ОАЕ. Всі вони займалися закупівлею комплектуючих для виробництва шахедів та авіатехніки.

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Міністерство торгівлі США впровадило експортні санкції проти низки компаній з трьох країн — Росії, Китаю та Об’єднаних Арабських Еміратів. Про це йдеться у повідомленні міністерства від 11 квітня.

Як зазначається у релізі, до санкційного списку були внесені компанії РФ, що створили мережу закупівель аерокосмічних компонентів для виробництва БПЛА типу Shahed, які використовують у війні проти України російські агресори, а також єменські бойовики-хусити, яких підтримує Іран, під час нападів у Червоному морі:

  • "Аэросила" — виробляє авіаційні гвинти;
  • "Дельта-Аэро" — займається ремонтом і техобслуговуванням літальних апаратів;
  • "ОДК-Стар" — входить до структур "Ростеха", що виробляє системи паливоживлення та управління газотурбінними двигунами.

Крім того, під обмеження потрапило китайське підприємство Shenzhen Jiasibo Technology, яке теж брало участь у закупівлі компонентів для виробництва Shahed.

Ще одне підприємство з Китаю потрапило до санкційного списку через підтримку російської армії — Jiangxi Xintuo Enterprise закуповувало, розробляло і розповсюджувало російські БПЛА.

Також чотири китайські компанії були занесені до списку як такі, що підозрюються у придбанні товарів американського походження для програм військової модернізації КНР. Це компанії LINKZOL Technology, Xiʼan Like Innovative Information Technology, Beijing Anwise Technology та SITONHOLY.

Під обмеження також потрапили дві компанії з ОАЕ — Khalaj Trading LLC та Mahdi Khalaj Amirhosseini. Вони займалися експортом товарів із США на користь Ірану, і це здійснювалось в обхід американських санкцій, накладених на Тегеран.

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Нагадаємо, 5 квітня президент України Володимир Зеленський підписав указ, який увів у дію рішення РНБО про персональні санкції проти юридичних і фізичних осіб, пов'язаних із контрабандою.

Фокус писав 10 квітня, що російські олігархи Петро Авен та Михайло Фрідман виграли суд ЄС: з них частково зняли санкції.