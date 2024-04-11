США запровадили санкції проти 11 компаній, причетних до виробництва "Шахедів": список

Міністерство торгівлі США запровадило експортні обмеження щодо трьох компаній із Росії, шести — з Китаю і двох — з ОАЕ. Всі вони займалися закупівлею комплектуючих для виробництва шахедів та авіатехніки.

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Міністерство торгівлі США впровадило експортні санкції проти низки компаній з трьох країн — Росії, Китаю та Об’єднаних Арабських Еміратів. Про це йдеться у повідомленні міністерства від 11 квітня.

Як зазначається у релізі, до санкційного списку були внесені компанії РФ, що створили мережу закупівель аерокосмічних компонентів для виробництва БПЛА типу Shahed, які використовують у війні проти України російські агресори, а також єменські бойовики-хусити, яких підтримує Іран, під час нападів у Червоному морі:

"Аэросила" — виробляє авіаційні гвинти;

"Дельта-Аэро" — займається ремонтом і техобслуговуванням літальних апаратів;

"ОДК-Стар" — входить до структур "Ростеха", що виробляє системи паливоживлення та управління газотурбінними двигунами.

Крім того, під обмеження потрапило китайське підприємство Shenzhen Jiasibo Technology, яке теж брало участь у закупівлі компонентів для виробництва Shahed.

Ще одне підприємство з Китаю потрапило до санкційного списку через підтримку російської армії — Jiangxi Xintuo Enterprise закуповувало, розробляло і розповсюджувало російські БПЛА.

Також чотири китайські компанії були занесені до списку як такі, що підозрюються у придбанні товарів американського походження для програм військової модернізації КНР. Це компанії LINKZOL Technology, Xiʼan Like Innovative Information Technology, Beijing Anwise Technology та SITONHOLY.

Під обмеження також потрапили дві компанії з ОАЕ — Khalaj Trading LLC та Mahdi Khalaj Amirhosseini. Вони займалися експортом товарів із США на користь Ірану, і це здійснювалось в обхід американських санкцій, накладених на Тегеран.

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Нагадаємо, 5 квітня президент України Володимир Зеленський підписав указ, який увів у дію рішення РНБО про персональні санкції проти юридичних і фізичних осіб, пов'язаних із контрабандою.

Фокус писав 10 квітня, що російські олігархи Петро Авен та Михайло Фрідман виграли суд ЄС: з них частково зняли санкції.