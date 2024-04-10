Російські олігархи Авен та Фрідман виграли суд ЄС: з них частково зняли санкції

На думку журналіста Рікарда Йозвяка, подібне рішення суду ЄС — це погана ознака, бо на порядку денному майже перемога російських олігархів, пов'язаних з російською владою.

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Відомі підсанкційні російські олігархи Михайло Фрідман і Петро Авен домоглися зняття з себе санкцій Євросоюзу. Відтепер їхніх прізвищ не буде у санкційному списку, пише у власному акаунті соцмережі Х журналіст "Радіо Свобода" Рікард Йозвяк.

Проте він уточнює, що рішення цього європейського суду поширюється лише на санкційний список у період з лютого 2022 року до березня 2023 року, тобто вони залишаються під санкціями, оскільки список було поновлено на початку 2024 року.

При цьому Йозвяк зазначає, що загалом це — погана ознака, бо на порядку денному майже перемога російських олігархів, які реально допомагають путінському режиму. Проте суд ЄС не вважав достатньо доведеними аргументи Ради Європи стосовно фінансової підтримки цими олігархами влади РФ.

"Ще один удар по санкційному режиму ЄС щодо Росії", — підкреслив журналіст.

Фрідман, Авен і санкції

Співвласники "Альфа-Банку" Фрідман та Авен стали підсанкційними в Євросоюзі вже 28 лютого 2022 року, бо мали широкі зв’язки у російській владі.

Україна запровадила санкції проти низки компаній, частина з яких пов’язана з Фрідманом, у листопаді 2023 року, а Бюро економічної безпеки склали підозру про відмивання коштів через український "Альфа-Банк Україна" (тепер "Сенс Банк").

Влітку минулого року США запровадили проти цих двох російських олігархів власні санкції.

Під санкції РНБО Фрідман та Авен потрапили у вересні 2022 року разом ще з 1300 фізичними особами, причетними до проведення фейкових референдумів та окупації українських територій.

Наприкінці минулого року Фрідману було оголошено підозру через фінансування оборонних заводів у РФ, про що повідомила Служба безпеки України. Пізніше спецслужба оголосила російського поплічника у розшук.

Крім того, у Лондоні суд у жовтні 2023 року не дозволив Фрідману повертатися до Британії.

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Нагадаємо, що 6 жовтня 2023 року стало відомо про арешт усіх корпоративних прав в Україні, тобто активів, до яких були причетні підсанкційні російські олігархи Михайло Фрідман, Петро Авен та Андрій Косогов.

Попри різноманітні санкції активи російських мільярдерів у 2023 році збільшилися на понад 50 мільярдів доларів, про що свідчить рейтинг Bloomberg Billionaires Index.