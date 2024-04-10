Российские олигархи Авен и Фридман выиграли суд ЕС: с них частично сняли санкции

По мнению журналиста Рикарда Йозвяка, подобное решение суда ЕС — это плохой признак, потому что на повестке дня почти победа российских олигархов, связанных с российской властью.

Related video

Известные подсанкционные российские олигархи Михаил Фридман и Петр Авен добились снятия с себя санкций Евросоюза. Отныне их фамилий не будет в санкционном списке, пишет в собственном аккаунте соцсети Х журналист "Радио Свобода" Рикард Йозвяк.

Однако он уточняет, что решение этого европейского суда распространяется только на санкционный список в период с февраля 2022 года до марта 2023 года, то есть они остаются под санкциями, поскольку список был обновлен в начале 2024 года.

При этом Йозвяк отмечает, что в целом это — плохой признак, потому что на повестке дня почти победа российских олигархов, которые реально помогают путинскому режиму. Однако суд ЕС не счел достаточно доказанными аргументы Совета Европы относительно финансовой поддержки этими олигархами власти РФ.

"Еще один удар по санкционному режиму ЕС в отношении России", — подчеркнул журналист.

Фридман, Авен и санкции

Совладельцы "Альфа-Банка" Фридман и Авен стали подсанкционными в Евросоюзе уже 28 февраля 2022 года, потому что имели широкие связи в российской власти.

Украина ввела санкции против ряда компаний, часть из которых связана с Фридманом, в ноябре 2023 года, а Бюро экономической безопасности составили подозрение об отмывании средств через украинский "Альфа-Банк Украина" (теперь "Сенс Банк").

Летом прошлого года США ввели против этих двух российских олигархов собственные санкции.

Под санкции СНБО Фридман и Авен попали в сентябре 2022 года вместе еще с 1300 физическими лицами, причастными к проведению фейковых референдумов и оккупации украинских территорий.

В конце прошлого года Фридману было объявлено подозрение из-за финансирования оборонных заводов в РФ, о чем сообщила Служба безопасности Украины. Позже спецслужба объявила российского приспешника в розыск.

Кроме того, в Лондоне суд в октябре 2023 года не разрешил Фридману возвращаться в Британию.

Важно

Российский олигарх Фридман подал иск против Украины на $1 млрд: что случилось

Напомним, что 6 октября 2023 года стало известно об аресте всех корпоративных прав в Украине, то есть активов, к которым были причастны подсанкционные российские олигархи Михаил Фридман, Петр Авен и Андрей Косогов.

Несмотря на различные санкции активы российских миллиардеров в 2023 году увеличились более чем на 50 миллиардов долларов, о чем свидетельствует рейтинг Bloomberg Billionaires Index.