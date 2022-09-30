Медведчук, Фридман и Дерипаска: под новые санкции СНБО попали около 1300 человек, — СМИ

Ограничения касаются лиц, которые причастны к проведению фейковых референдумов и оккупации украинских территорий.

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В новый санкционный список Совета национальной безопасности и обороны Украины попали около 1300 человек. Об этом пишет издание "Зеркало недели", ссылаясь на свои осведомленные источники.

Как известно, 30 сентября проходило срочное заседание СНБО, в ходе которого обсуждалась аннексия Россией новых украинских регионов и введение санкций в отношении лиц, причастных к оккупации территорий и организации фейковых референдумов.

Инсайдеры журналистов утверждают, что под новые ограничения Совета нацбезопасности попали не только российские олигархи, но и несколько украинских политиков.

В санкционном списке, как пишет "Зеркало недели", находятся Виктор Медведчук и его ближайшее окружение, беглый экс-президент Виктор Янукович, Сергей Курченко и другие.

Более того, как отмечают собеседники, ограничения СНБО против российских олигархов были синхронизированы с аналогичными санкциями, введенными Европейским Союзом.

"Что касается сегодняшних санкций — туда вошли участники референдумов, Медведчук и окружение, Янукович, Курченко, Олег Дерипаска, Лебедев, Михаил Фридман и все идущие в пакете синхронизации олигархи с санкциями ЕС. Других российских олигархов будут выносить в следующую пятницу на рабочую группу, а голосовать, видимо, через неделю", — цитирует издание осведомленного инсайдера.

Источники издания "Экономическая правда" утверждают, что в новый санкционный список СНБО попали около 1300 человек.

Секретарь Совета нацбезопасности Алексей Данилов, в свою очередь, рассказал, что над проектом ограничений украинское руководство трудилось очень долго. В списке, по словам чиновника, фигурируют российские олигархи, политики, представители крупных промышленных компаний и депутаты Государственной Думы.

Напомним, 30 сентября президент Владимир Зеленский провел срочное заседание СНБО, в ходе которого обсуждались новые санкции против РФ и аннексия Россией украинских территорий по итогам "референдумов".

По итогам заседания СНБО Украина подала заявку на вступление в НАТО по ускоренной процедуре. Украинцы, по словам президента Владимира Зеленского, своими действиями на фронте доказали, что являются союзниками Североатлантического Альянса.