Зеленский провел экстренное заседание СНБО: что известно (фото)

Участники СНБО рассмотрели пути противодействия попыткам России аннексировать украинские территории. Также приняли меры по усилению санкций против РФ и стратегии ядерного сдерживания.

Related video

Президент Украины Владимир Зеленский провел срочное заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО). Согласно информации на данный момент, в ходе заседания обсуждались вопросы попытки аннексии украинских территорий, а также обеспечения коллективной безопасности Украины и евроатлантического пространства. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

Совет безопасности заслушал доклады главы Службы внешней разведки Александра Литвиненко, временно исполняющего обязанности главы СБУ Василия Малюка и начальника Главного управления разведки Минобороны Кирилла Буданова. После чего участники заседания обсудили пути противодействия попыткам России аннексировать части территории Украины.

Также в ходе заседании выступила постоянный представитель Президента в АР Крым Тамила Ташева, которая подняла вопрос о проведении так называемых "референдумов". По ее словам, во время "голосований" происходили многочисленные нарушения и манипуляции со списками избирателей.

Касаемо обеспечения коллективной безопасности Украины было отмечены меры по расширению международной коалиции в поддержку Украины, увеличение военной помощи и ужесточения антироссийских санкций. Кроме того, была отмечена активизация стратегии ядерного сдерживания России со стороны стран-членов НАТО и также противодействие российским гибридным угрозам.

Напомним, что срочное заседание СНБО было анонсировано 29 сентября. Как сообщил секретарь Совета безопасности Алексей Данилов, повестка будет зависеть от шагов Кремля, однако в любом случае на заседании будут приняты важные и фундаментальные решения для Украины.

Сегодня, 30 сентября, президент РФ Владимир Путин подписал так называемое соглашение об аннексии Россией Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей. В своей вступительной речи Путин заявил, что жители оккупированных регионов якобы стали гражданами РФ навсегда.