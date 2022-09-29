Примут фундаментальные решения для Украины, — Данилов о срочном заседании СНБО

Итоги заседания Совета нацбезопасности, по словам секретаря, зависят от того, объявит ли Кремль об аннексии украинских областей.

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В ходе срочного заседания Совета национальной безопасности и обороны планируют утвердить фундаментальные решения для Украины. Эту информацию в эфире "Говорить великий Львів" озвучил секретарь СНБО Алексей Данилов.

По его словам, срочное заседание Совета нацбезопасности и обороны, которое было анонсировано 29 сентября, пройдет после Ставки верховного главнокомандующего.

В эфире телеканала Алексей Данилов подтвердил, что 30 сентября члены СНБО будут обсуждать возможное присоединение Россией оккупированных украинских территорий по итогам фейковых "референдумов".

"Завтра, помимо заседания СНБО, состоится Ставка верховного главнокомандующего. После этого пройдет заседание Совета нацбезопасности и обороны, на котором на котором будут приняты важные и фундаментальные решения для нашей страны. Нужно просто дождаться до завтра и вы будете проинформированы о том, о чем будем завтра говорить на СНБО и какие решения будут приняты", — добавил Данилов в эфире телеканала.

Решения, по словам секретаря СНБО, планируют принимать исходя из того, объявит ли Кремль официально о вхождении в состав РФ оккупированных частей украинских областей.

[ + – ] Алексей Данилов раскрыл подробности срочного заседания СНБО

Стоит отметить, пресс-секретарь украинского президента Сергей Никифоров анонсировал проведение срочного заседания Совета нацбезопасности и обороны Украины, которое должно состояться 30 сентября. Повестку дня и другие подробности встречи в Офисе президента пообещали озвучить в ближайшее время.

В день проведения срочного заседания СНБО Владимир Путин планирует официально объявить об аннексии Россией украинских областей по итогам фейкового "референдума", который проходил сразу в четырех захваченных регионах.