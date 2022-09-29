Аннексия территорий Украины: Зеленский готовит срочное заседание СНБО

Повестку заседания и все подробности обещают дать позже. Известно, что 30 сентября в Кремле подпишут договоры о "присоединении к РФ" временно оккупированных украинских территорий.

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Президент Украины Владимир Зеленский созывает срочное заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины. Об этом написал в Facebook пресс-секретарь президента Сергей Никифоров.

"Президент Владимир Зеленский созывает на завтра (30 сентября) срочное заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины. Повестка дня и другие подробности сообщим впоследствии", — отметил Никифоров.

Информацию о проведении заседания по поручению главы государства 30 сентября опубликовала пресс-служба СНБО. Подробности на данный момент не известны.

В Кремле подпишут договоры о "включении в состав РФ" оккупированных территорий Украины — что будет 30 сентября?

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сказал, что 30 сентября в Кремле устроят церемонию подписания договоров о "присоединении к РФ" оккупированных украинских территорий. Речь идет о территориях Херсонской, Запорожской, Донецкой и Луганской областей.

Представители местных "центризбиркомов" 27 сентября показали данные "голосования". Вхождение регионов в состав Российской Федерации якобы поддержали от 87 до 99% избирателей.

Псевдореферендумы оккупанты проводили с 23 по 27 сентября. Бюллетени разносили по домам в сопровождении российских автоматчиков.

Мэр временно оккупированного города Мелитополь Иван Федоров говорил об участии 0,5% жителей Запорожской области в российском "референдуме". Жители населенных пунктов регулярно передают Украине информацию о предателях.