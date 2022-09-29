Анексія територій України: Зеленський готує термінове засідання РНБО

Порядок денний засідання і всі подробиці обіцяють дати пізніше. Відомо, що 30 вересня у Кремлі підпишуть договори про "приєднання до РФ" тимчасово окупованих українських територій.

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Президент України Володимир Зеленський скликає термінове засідання Ради національної безпеки й оборони України. Про це написав у Facebook прессекретар президента Сергій Никифоров.

"Президент Володимир Зеленський скликає на завтра (30 вересня) термінове засідання Ради національної безпеки й оборони України. Порядок денний та інші подробиці повідомимо згодом", — зазначив Никифоров.

Інформацію щодо проведення засідання за дорученням глави держави 30 вересня опублікувала пресслужба РНБО. Подробиці наразі не відомі.

У Кремлі підпишуть договори про "приєднання до складу РФ" окупованих територій України — що буде 30 вересня?

Прессекретар російського президента Дмитро Пєсков сказав, що 30 вересня у Кремлі влаштують церемонію підписання договорів про "приєднання до РФ" окупованих українських територій. Йдеться про території Херсонської, Запорізької, Донецької і Луганської областей.

Представники місцевих "центрвиборчкомів" 27 вересня показали дані "голосування". Входження регіонів до складу Російської Федерації нібито підтримали від 87 до 99% виборців.

Псевдореферендуми окупанти проводили з 23 по 27 вересня. Бюлетені розносили по домівках у супроводі російських автоматників.

Мер тимчасово окупованого міста Мелітополь Іван Федоров говорив про участь 0,5% мешканців Запорізької області у російському "референдумі". Мешканці населених пунктів регулярно передають Україні інформацію про зрадників.