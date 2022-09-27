Від 87 до 99%: росіяни оприлюднили підсумки "референдумів" на окупованих частинах України

Жителі Херсонської, Запорізької, Донецької та Луганської областей нібито абсолютною більшістю підтримали окупацію Росією своїх регіонів. При цьому в соціальних мережах опублікували кадри, як колаборанти враховували порожні бюлетені при підрахунку голосів.

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Окупаційні адміністрації чотирьох областей України оголосили "результати" фейкових референдумів про входження захоплених регіонів до складу РФ. Про це повідомляє пропагандистська агенція РИА "Новости", посилаючись на представників місцевих "центрвиборчкомів".

На Херсонщині, за даними пропагандистів, входження регіону до складу Російської Федерації нібито підтримали 87,05% виборців, які брали участь у "голосуванні". Фейковий референдум щодо рішення підконтрольного окупантам "центрвиборчкому" визнано таким, що відбувся.

Вищі показники загарбники озвучили за підсумками "волевиявлення" у Запорізькій області. Обробка 100% бюлетенів, як стверджують пропагандисти, показала, що 93,11% учасників нібито підтримали анексію Росією українського регіону.

Через годину РосЗМІ опублікували результати фейкового референдуму у Луганській області. 98,42% виборців нібито підтримали входження Луганщини до складу Російської Федерації.

"Центрвиборчком" захопленої частини Донецької області також оприлюднив результати "голосування". За даними окупантів, входження регіону до складу Росії підтримали 99,23% виборців.

[ + – ] РосЗМІ опублікували результати "референдуму" у чотирьох областях України

Варто зазначити, що експрезидент РФ Дмитро Медведєв прокоментував результати нелегітимного волевиявлення на окупованих територіях України.

"Референдуми завершилися. Підсумки очевидні. Ласкаво просимо додому, в Росію!" — написав соратник Володимира Путіна у своєму Telegram-каналі.

[ + – ] Дмитро Медведєв прокоментував результати "референдумів"

Як відреагувала Україна?

На оголошення результатів "референдумів" вже відреагував президент України Володимир Зеленський. Виступаючи на засіданні Ради безпеки ООН, глава держави підкреслив, що якщо Володимир Путін визнає підсумки фейкового волевиявлення на окупованих українських територіях — йому більше не буде про що розмовляти з керівником Кремля.

[ + – ] Зеленський не братиме участі у переговорах з Путіним, якщо він визнає підсумки "референдумів"

Варто також зазначити, що опрацювання бюлетенів після завершення "референдумів" ознаменувалося скандалом. У соцмережах випливли кадри, як місцеві колаборанти при підрахунку голосів враховували порожні бланки, на яких не було жодних позначок.

[ + – ] Колаборанти у підсумках "референдумів" враховували порожні бюлетені [ + – ] Колаборанти у підсумках "референдумів" враховували порожні бюлетені

Нагадаємо, з 23 по 27 вересня на окупованих територіях України російські війська проводили "референдуми", на які винесли питання про входження захоплених українських регіонів до складу РФ.

Також повідомлялося, що після завершення "референдумів" російські ЗМІ озвучили перші результати голосування. Пропагандисти намалювали майже 100% за окупацію Росією захоплених українських регіонів.