От 87 до 99%: россияне обнародовали итоги "референдумов" на оккупированных частях Украины

Жители Херсонской, Запорожской, Донецкой и Луганской областей якобы абсолютным большинством поддержали оккупацию Россией своих регионов. При этом в соцсетях опубликовали кадры, как коллаборанты учитывали пустые бюллетени при подсчете голосов.

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Оккупационные администрации четырех областей Украины объявили "результаты" фейковых референдумов о вхождении захваченных регионов в состав РФ. Об этом сообщает пропагандистское агентство РИА "Новости", ссылаясь на представителей местных "центризбиркомов".

На Херсонщине, по данным пропагандистов, вхождение региона в состав Российской Федерации якобы поддержали 87,05% избирателей, участвовавших в "голосовании". Фейковый референдум по решению подконтрольного оккупантам "центризбиркома" признан состоявшимся.

Более высокие показатели захватчики озвучили по итогам "волеизъявления" в Запорожской области. Обработка 100% бюллетеней, как утверждают пропагандисты, показала, что 93,11% участников якобы поддержали аннексию Россией украинского региона.

Через время росСМИ опубликовали результаты фейкового референдума в Луганской области. 98,42% избирателей якобы поддержали вхождение Луганщины в состав Российской Федерации.

"Центризбирком" захваченной части Донецкой области также обнародовал результаты "голосования". По данным оккупантов, вхождение региона в состав России поддержали 99,23% избирателей.

[ + – ] РосСМИ опубликовали результаты "референдума" в четырех областях Украины

Стоит отметить, что экс-президент РФ Дмитрий Медведев прокомментировал результаты нелегитимного волеизъявления на оккупированных территориях Украины.

"Референдумы завершились. Итоги очевидны. Добро пожаловать домой, в Россию!" — написал соратник Владимира Путина в своем Telegram-канале.

[ + – ] Дмитрий Медведев прокомментировал результаты "референдумов"

Как отреагировала Украина?

На оглашение результатов "референдумов" уже отреагировал президент Украины Владимир Зеленский. Выступая на заседании Совета безопасности ООН глава государства подчеркнул, что если Владимир Путин признает итоги фейкового волеизъявления на оккупированных украинских территориях — ему больше не о чем будет разговаривать с руководителем Кремля.

[ + – ] Зеленский не будет участвовать в переговорах с Путиным, если он признает итоги "референдумов"

Стоит также отметить, что обработка бюллетеней после завершения "референдумов" ознаменовалась скандалом. В соцсетях всплыли кадры, как местные коллаборанты при подсчете голосов учитывали пустые бланки, на которых не было никаких отметок.

[ + – ] Коллаборанты по итогам "референдумов" учитывали пустые бюллетени [ + – ] Коллаборанты по итогам "референдумов" учитывали пустые бюллетени

Напомним, с 23 по 27 сентября на оккупированных территориях Украины российские войска проводили "референдумы", на который вынесли вопрос о вхождении захваченных украинских регионов в состав РФ.

Также сообщалось, что по завершению "референдумов" российские СМИ озвучили первые результаты голосования. Пропагандисты нарисовали почти 100% за оккупацию Россией захваченных украинских регионов.