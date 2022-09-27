Нарисовали 100% за РФ: появились первые результаты "референдумов" на оккупированной части Украины

Российские пропагандисты подсчитали, что наибольшее число желающих "присоединиться" к России оказалось в Запорожской области. Москва собирается рассмотреть вопрос вхождения оккупированных областей в состав России 4 октября.

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Российские оккупанты показали первые результаты псевдореферендумов "о вхождении в состав России" в "ДНР", "ЛНР", Херсонской и Запорожской областях Украины. Данные оккупанты предоставили российским СМИ.

Газета "Коммерсант" отмечает, что большинство граждан "проголосовали" за вступление в Россию. Результаты опросов выглядят так:

Запорожская область: за — 98,19% (данные 18% голосов);

"ДНР": за — 98% (данные 16% голосов);

"ЛНР": за — 97,82% (данные 13% голосов, общая явка — 92%);

Херсонская область: за — 96,97% (данные 14% голосов).

Единый центр сбора данных о "референдумах" в Москве приводит данные так называемого голосования на участках в России. Глава российского Центризбиркома Элла Памфилова заявила о работе более 600 избирательных участков в РФ для голосования на псевдореферендумах.

Пропагандисты указали, что более 97% высказались за вхождение в РФ временно оккупированных украинских областей.

[ + – ] Вхождение "ЛНР" в состав России якобы поддержали более 97% человек

Вхождение "ЛНР" в состав России якобы поддержали 97,83% по итогам обработки 21,11% протоколов, а вхождение "ДНР" — 98,35% по итогам обработки 22,48% протоколов. За вхождение Запорожской области "проголосовали" 97,79% (обработано 29% протоколов), а Херсонской области — 97,05% (обработано 28% протоколов).

Глава оккупационной администрации "ЛНР" Леонид Пасечник назвал псевдореферендум о вхождении региона в состав России состоявшимся.

[ + – ] За ходом "референдума" наблюдали представилели Уругвая, Того и ЮАР

"Присоединение к России способствует экономической стабильности в республике и подарит уверенность в завтрашнем дне", — уверен пророссийский боевик.

Совет Федерации РФ может рассмотреть вопрос вхождения "ДНР", "ЛНР", Херсонской и Запорожской областей в состав России 4 октября, заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко.

Журналисты проекта Bihus.info ранее провели расследование о "международных" наблюдателях на псевдореферендумах. Все эти представители тесно связаны с Москвой.

Напомним, что по данным британской разведки президент РФ Владимир Путин может объявить об аннексии оккупированных территорий 30 сентября.

Российские власти думают над созданием нового федерального округа для всех захваченных территорий Украины. Его могут назвать Крымским, а представителем назначат бывшего главу "Роскосмоса" Дмитрия Рогозина.