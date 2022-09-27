В РФ создадут Крымский федеральный округ, куда войдут все оккупированные территории, – СМИ

Полпредом объединенной территории Крыма, Донбасса, Запорожской и Херсонской областей может стать экс-глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.

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В России хотят создать новый федеральный округ, куда войдут все захваченные украинские территории, а именно Крым, а также части Луганской, Донецкой, Херсонской и Запорожской областей. Об этом сообщает российское издание "Ведомости" со ссылкой на собственные источники.

Предположительно, новое территориальное объединение должно появиться после проведения так называемых "референдумов" на оккупированных землях Украины.

Полномочным представителем Крымского федерального округа может стать бывший глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.

Близкий к администрации президента источник рассказал журналистам, что решение по Рогозину будет принято в ближайшее время. Собеседник издания подчеркнул, что для управления округом нужен "политический тяжеловес", так как ситуация на захваченных территориях непростая.

По другой информации, возможное назначение Рогозина связано с тем, что в аннексированных регионах предстоит "большой фронт работ", бывший руководитель госкорпорации до сих пор не получил новую должность.

Анонимный источник в "Роскосмосе" сообщил журналистам, что команда Рогозина пока не готовится к переводу на новое место работы. При этом собеседник уверен, что политик хочет получить должность полпреда.

Как уточняется, в настоящее время куратором захваченных территорий от российского правительства является вице-премьер страны-агрессора Марат Хуснуллин.

Что такое Федеральный округ в России

Федеральный округ в РФ –– это укрупненная территория, состоящая из нескольких регионов.

На сегодняшний день в России существует восемь федеральных округов: Центральный, Северо-Западный, Южный, Северо-Кавказский, Приволжский, Уральский, Сибирский и Дальневосточный.

Полномочный представитель не является руководителем для глав входящих в округ субъектов. Он выступает в качестве представителя президента РФ и координирует работу территориальных органов федеральной исполнительной власти.

Напомним, псевдореферендумы в "ДНР", "ЛНР", а также в оккупированных районах Запорожской и Херсонской областей начались 23 сентября и завершатся сегодня, 27 сентября. В Кремле заявили, что процесс аннексии украинских регионов не займет много времени. Власти РФ подчеркивают, что любые попытки Украины вернуть после этого оккупированные территории будут считаться атакой на саму Россию.

Фокус также писал, что люди, которых оккупанты позвали в качестве "международных наблюдателей" на так называемые "референдумы", либо прямо работают на Кремль, либо поддерживают его политику.