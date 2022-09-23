"Референдумы о присоединении к РФ" начались на оккупированных территориях Украины и на Донбассе: как они проходят

"Голосование" продлится 5 дней, причем первые 4 дня бюллетени будут разносить по домам. Главы "ЛНР" и "ДНР" назвали псевдореферендумы великим историческим событием и возвратом домой.

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Российские оккупанты начали так называемые референдумы о вхождении в состав России в квазиобразованиях "ЛНР" и "ДНР", а также на временно оккупированных территориях Запорожской и Херсонской областей Украины. Об этом пишут российские СМИ.

"Голосование" начали в 8:00, оно продлится по 27 сентября. Первые 4 дня людей не будут приводить на избирательные участки, бюллетени будут разносить по домам адресно.

Глава оккупационной администрации "ЛНР" Пасечник дал старт "референдуму" на оккупированных территориях Луганской области.

"Сегодня мы с вами на пороге великого исторического события. Каждый из вас открывает новую страницу истории. Сегодня — первый день референдума, на котором мы отдаем свои голоса за вхождение в состав РФ", — сказал российский ставленник.

Глава оккупационной администрации "ДНР" Денис Пушилин тоже записал видеообращение в честь первого дня "референдума" и заявил, что Донбасс — это Россия.

"Проведение "референдума" — историческая веха. Не только потому, что мы уверены в его положительном результате, а потому, что это кульминация нашего общего непростого пути. Мы возвращаемся домой — это главный мотив всех наших дел и сражений. Сокровенное желание и одновременно абсолютная уверенность в том, что наступит тот день, когда мы станем Россией", — сказал боевик.

Псевдореферендумы о "вхождении в Россию" — как будут "голосовать"?

Участки для "голосования" открылись в России для тех, кого вывезли из оккупированных регионов во время боевых действий. Избирательные участки в "ЛНР", Запорожской и Херсонской области заработают в последний день "референдумов" с 8:00 до 16:00, а в "ДНР" — с 8:00 до 20:00.

Боевики "ДНР" и "ЛНР" вынесли на "голосование" такой вопрос — поддерживаете ли вы "вхождение республики в состав России на правах субъекта РФ".

В Запорожской и Херсонской областях вопрос звучит по-другому: "Вы за выход области из состава Украины, образование областью самостоятельного государства и вхождение ее в состав России?".

Российские оккупанты напечатали в "ДНР" и "ЛНР" бюллетени на русском языке.

В Запорожской и Херсонской областях захватчики сделали бюллетени на украинском и русском языках.

Так называемый председатель народного совета "ДНР" Владимир Бидевка не исключил, что день вхождения квазиобразования в Россию могут объявить праздником.

В донецких пабликах распространили первое видео "референдума", которое проходит в формате обхода по домам. Во дворах многоэтажек ставят bluetooth-колонки — вместо громкоговорителей они зовут людей на "голосование".

Сколько участков создали под "референдумы"?

В Запорожской области захватчики отчитались о формировании 394 участков для "голосования" и еще 102 — в России, "ЛНР", "ДНР" и Херсонской области. В Херсонской области создали 8 территориальных и 198 участковых комиссий для "голосования" в Крыму, Москве и других городах РФ.

Созданный оккупантами избирком Херсона рассчитывает на участие в псевдореферендуме около 750 тысяч человек. В Запорожской области в списки включены 500 тысяч человек, в "ДНР" напечатали бюллетени на 1,5 млн избирателей.

Отметим, что в российском городе Хабаровск уже открыли "участки для голосования" на псевдореферендумах. В Камчатское крае 22 сентябюря открыли 4 избирательных участка в городе Елизово.

Служба безопасности Украины предупреждала, что оккупанты в Донецкой области хотят привлечь детей для участия в так называемом референдуме. Это делается для восполнения нехватки голосов.

Президент Украины Владимир Зеленский за день до начала "референдумов" собрал Ставку Верховного Главнокомандующего для обсуждения ответа на объявление в РФ частичной мобилизации и "референдумы". Военное командование разобрало состояние обеспечения Вооруженніх сил Украины оружием и боеприпасами.

Замглавы российского Совбеза Дмитрий Медведев говорил о необратимом характере псевдореферендумов на оккупированных территориях Украины.