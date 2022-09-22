Зеленский собрал Ставку: обсудили ответ на мобилизацию в РФ и "референдумы"

В заседании приняли участие главы силовых ведомств, министры и командующие ВСУ. Участники рассмотрели вероятный характер боевых действий ВС РФ в ближайшее время и проанализировали обеспечение ВСУ оружием и боеприпасами.

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Президент Украины Владимир Зеленский провел очередную Ставку Верховного Главнокомандующего, чтобы обсудить ответ на объявление мобилизации в России и "референдумы" на оккупированных территориях. Об этом сообщается на сайте главы государства.

В заседании приняли участие министр обороны Алексей Резников, Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, глава ГУР Кирилл Буданов, министр внутренних дел Денис Монастырский, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, секретарь СНБО Алексей Данилов и другие.

Кроме того, в режиме онлайн к заседанию Ставки присоединились командующий Сухопутных войск ВСУ Александр Сырский, командующий войсками Оперативного командования "Запад" Сергей Литвинов и ОК "Юг" Андрей Ковальчук.

Что обсуждали?

Руководители силовых ведомств и командующие оперативных направлений доложили про ситуацию на фронте. Участники рассмотрели вероятный характер боевых действий российских войск в ближайшее время;

проанализировали состояние обеспечения ВСУ вооружением и боеприпасами;

отдельное внимание уделили шагам реагирования на новые вызовы, связанные с объявлением частичной мобилизации на территории России и подготовкой фейковых "референдумов" о присоединении к РФ в оккупированных регионах Украины.

Напомним, 19 сентября Владимир Зеленский рассказал, что провел Ставку. По его словам, ее собирают каждый раз, когда есть "существенные новости" с фронта. Президент тогда также отметил, что сейчас очень важно сохранить темп наступления.

"Референдумы" на оккупированных территориях будут длиться с 23 по 27 сентября. Тем временем в Госдуме РФ исключили возможность переговоров с Украиной после псевдоголосований. Глава комитета российской Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий рассчитывает на капитуляцию Киева.