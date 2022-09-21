В Госдуме РФ исключили переговоры с Украиной после псевдореферендума на Донбассе
Глава комитета российской Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий рассчитывает на капитуляцию Киева. В Офисе президента Украины предупредили, что так называемые "рефрендумы" уничтожат малейший шанс на дипломатию.
Россия не будет вести с Украиной переговоров после возможного псевдореферендума о "присоединении" Донбасса. Об этом заявил глава комитета Госдумы РФ по международным делам Леонид Слуцкий, пишет российское агентство ТАСС.
"Речи о переговорах, к сожалению, не может быть уже давно. Запад и "движимая им хунта" в Киеве заявили о том, что они не готовы к переговорам. И единственным путем развития событий может быть капитуляция. Мы были готовы к переговорам, но Киев нарушил все возможные договоренности", — сказал депутат.
По мнению Слуцкого, точка невозврата в переговорном процессе давно пройдена.
"Эта ситуация привела к развитию военных действий, гибели людей, но киевскому режиму и тем, кто за этим стоит, это, увы, безразлично", — заключил он.
Схожую точку зрения озвучивал и замглавы Совета безопасности России Дмитрий Медведев. По его словам, присоединение квазиреспублик к РФ будет носить "необратимый характер". Это действие развяжет руки России и даст возможность использовать все силы для защиты.
Псевдорефрендумы РФ на оккупированных территориях — позиция Украины
Проведение страной-агрессоров так называемых рефрендумов на временно оккупированных территориях сведут на нет малейший шанс на дипломатию, предупреждал пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров.
"Какой бы казуистикой Россия ни пыталась прикрыть свои военные поражения, как бы сильно она ни намекала на тотальную войну, это не изменит позиции ВСУ и президента Владимира Зеленского как верховного главнокомандующего. Все международно признанные украинские территории будут деоккупированы", – подчеркнул Никифоров.
Секретарь Зеленского рассчитывает, что государства, которые ранее не хотели признавать захватническую войну, которую развязала Россия, перестанут прикрываться нейтралитетом и станут на правильную сторону истории.
Напомним, что во время сегодняшнего обращения президент России Владимир Путин заявил о поддержке результатов "референдумов" в Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областях. РФ, по его словам, сделает все возможное для безопасных условий проведения незаконного голосования.
Путин также объявил частичную мобилизацию в России и заявил об "очищении" Луганской области.
В американском Институте изучения войны ранее называли цели проведения псевдорефрендумов. Путин ищет альтернативные способы отправки россиян на войну в Украине.