В Госдуме РФ исключили переговоры с Украиной после псевдореферендума на Донбассе

Глава комитета российской Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий рассчитывает на капитуляцию Киева. В Офисе президента Украины предупредили, что так называемые "рефрендумы" уничтожат малейший шанс на дипломатию.

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Россия не будет вести с Украиной переговоров после возможного псевдореферендума о "присоединении" Донбасса. Об этом заявил глава комитета Госдумы РФ по международным делам Леонид Слуцкий, пишет российское агентство ТАСС.

"Речи о переговорах, к сожалению, не может быть уже давно. Запад и "движимая им хунта" в Киеве заявили о том, что они не готовы к переговорам. И единственным путем развития событий может быть капитуляция. Мы были готовы к переговорам, но Киев нарушил все возможные договоренности", — сказал депутат.

По мнению Слуцкого, точка невозврата в переговорном процессе давно пройдена.

[ + – ] Леонид Слуцкий считает, что точка невозврата в переговорах с Украиной давно пройдена Фото: РИА Новости

"Эта ситуация привела к развитию военных действий, гибели людей, но киевскому режиму и тем, кто за этим стоит, это, увы, безразлично", — заключил он.

Схожую точку зрения озвучивал и замглавы Совета безопасности России Дмитрий Медведев. По его словам, присоединение квазиреспублик к РФ будет носить "необратимый характер". Это действие развяжет руки России и даст возможность использовать все силы для защиты.

Псевдорефрендумы РФ на оккупированных территориях — позиция Украины

Проведение страной-агрессоров так называемых рефрендумов на временно оккупированных территориях сведут на нет малейший шанс на дипломатию, предупреждал пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров.

"Какой бы казуистикой Россия ни пыталась прикрыть свои военные поражения, как бы сильно она ни намекала на тотальную войну, это не изменит позиции ВСУ и президента Владимира Зеленского как верховного главнокомандующего. Все международно признанные украинские территории будут деоккупированы", – подчеркнул Никифоров.

Секретарь Зеленского рассчитывает, что государства, которые ранее не хотели признавать захватническую войну, которую развязала Россия, перестанут прикрываться нейтралитетом и станут на правильную сторону истории.

Напомним, что во время сегодняшнего обращения президент России Владимир Путин заявил о поддержке результатов "референдумов" в Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областях. РФ, по его словам, сделает все возможное для безопасных условий проведения незаконного голосования.

Путин также объявил частичную мобилизацию в России и заявил об "очищении" Луганской области.

В американском Институте изучения войны ранее называли цели проведения псевдорефрендумов. Путин ищет альтернативные способы отправки россиян на войну в Украине.