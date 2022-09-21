У Держдумі РФ виключили переговори з Україною після псевдореферендуму на Донбасі

Голова Комітету російської Держдуми з міжнародних справ Леонід Слуцький розраховує на капітуляцію Києва. В Офісі президента України попередили, що так звані "референдуми" знищать найменший шанс на дипломатію.

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Росія не вестиме з Україною переговорів після можливого псевдореферендуму про "приєднання" Донбасу. Про це заявив голова комітету Держдуми РФ у міжнародних справах Леонід Слуцький, пише російське агентство ТАСС.

"Йтися про переговори, на жаль, не може вже давно. Захід і "рухома ним хунта" в Києві заявили про те, що вони не готові до переговорів. І єдиним шляхом розвитку подій може бути капітуляція. Ми були готові до переговорів, але Київ порушив усі можливі домовленості", — сказав депутат.

На думку Слуцького, точку неповернення у переговорному процесі давно пройдено.

[ + – ] Леонід Слуцький вважає, що точку неповернення в переговорах з Україною давно пройдено Фото: РИА Новости

"Ця ситуація призвела до розвитку воєнних дій, загибелі людей, але київському режиму і тим, хто за цим стоїть, це, на жаль, байдуже", — сказав він.

Таку думку озвучував і заступник голови Ради Безпеки Росії Дмитро Медведєв. За його словами, приєднання квазіреспублік до РФ матиме "незворотний характер". Ця дія розв'яже руки Росії та дасть можливість використати всі сили для захисту.

Псевдореферендуми РФ на окупованих територіях — позиція України

Проведення країною-агресором так званих референдумів на тимчасово окупованих територіях зведе нанівець найменший шанс на дипломатію, попереджав речник президента України Сергій Никифоров.

"Якою б казуїстикою Росія не намагалася прикрити свої воєнні поразки, хоч би як вона натякала на тотальну війну, це не змінить позиції ЗСУ та президента Володимира Зеленського як верховного головнокомандувача. Усі міжнародно визнані українські території деокупують", — наголосив Никифоров.

Секретар Зеленського розраховує, що держави, які раніше не хотіли визнавати загарбницьку війну, яку розв'язала Росія, перестануть прикриватися нейтралітетом і стануть на правильний бік історії.

Нагадаємо, що під час сьогоднішнього звернення президент Росії Володимир Путін заявив про підтримку результатів "референдумів" у Донецькій, Луганській, Запорізькій та Херсонській областях. РФ, за його словами, зробить усе можливе для безпечних умов незаконного голосування.

Путін також оголосив часткову мобілізацію в Росії та заявив про "очищення" Луганської області.

В американському Інституті вивчення війни раніше називали мети проведення псевдореферендумів. Путін шукає альтернативних способів відправлення росіян на війну в Україні.