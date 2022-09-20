Медведєв заявив, що приєднання Донбасу до РФ матиме "незворотній характер"

Одіозний політик вважає, що після проведення псевдореферендумів у "ЛНР" та "ДНР" жоден майбутній президент РФ "не зможе повернути ці рішення назад".

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Заступник голови Ради Безпеки РФ Дмитро Медведєв заявив, що проведення псевдореферендумів в ОРДЛО і приєднання квазіреспублік до Росії матиме "незворотний характер". Про це він написав у себе в Telegram-каналі.

"Після проведення референдумів та прийняття нових територій до складу Росії геополітична трансформація у світі набуде незворотного характеру", — зокрема, вважає одіозний російський політик.

Медведєв стверджує, що проведення псевдореферендумів змінить "вектор розвитку Росії" на десятиліття вперед.

За словами політика, приєднання захоплених частин Донецької та Луганської областей до країни-агресора повністю розв'яже руки Росії, давши їй можливість "використовувати всі сили самозахисту".

Водночас заступник голови Ради Безпеки РФ упевнений, що такі зміни в російській конституції унеможливлять повернення території "ЛДНР" до складу України навіть за майбутніх президентів Росії.

"Після внесення змін до Конституції нашої держави жоден майбутній керівник Росії, жодна посадова особа не зможе повернути ці рішення назад", — додав він.

Раніше Фокус писав, що Дмитро Медведєв образив нового прем'єр-міністра Великобританії Ліз Трасс. Політик назвав нового главу британського уряду "посередністю", яка не зможе впоратися з поставленими завданнями і незабаром залишить посаду.

Нагадаємо, високопосадовець Міністерства оборони США заявив, що президент РФ Володимир Путін хотів до 15 вересня захопити Донбас, але зазнав краху.