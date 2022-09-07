"Фрік-тітка і термоядерна русофобка": Медведєв образив прем'єрку Великої Британії Ліз Трасс

Російський політик назвав Ліз Трасс "посередністю", яка не зможе впоратися з поставленими завданнями і незабаром покине пост.

Заступник голови Ради безпеки РФ Дмитро Медведєв образив нову прем'єр-міністерку Великої Британії Ліз Трасс. Відповідне повідомлення він опублікував на своєму каналі у телеграмі.

При цьому Медведєв встиг також зневажливо відгукнутися про колишнього главу британського уряду Бориса Джонсона, який відомий своєю активною допомогою Україні та відстоюванням інтересів нашої країни на міжнародному просторі.

"Зміна варти в Британії: фрік-дядько пішов, фрік-тітка прийшла", — написав Медведєв.

Він також назвав Бориса Джонсона "кудлатим Борискою".

Російський політик також назвав Ліз Трасс "посередністю" і "термоядерною русофобкою". На його думку, Трасс не компетентна в політиці та не знає елементарних речей про політику, історію та географію.

Крім того, Медведєв звинуватив новообрану главу уряду Великої Британії в наслідуванні Маргарет Тетчер і висловився, що Ліз Трасс "не має навіть п'яти відсотків здібностей" свого кумира.

Медведєв також спрогнозував для кабінету нового британського прем'єра погані перспективи. На його думку, Ліз Трасс та її міністри не зможуть подолати енергокризу та продуктову інфляцію в країні. Результатом цього стане відхід Трасс із посади "з ганьбою".

До речі, у цьому ж дописі на каналі у телеграм Дмитро Медведєв образив ще одного європейського політика — єврокомісара Жозепа Борреля. Він назвав його "чоловіком із похмурим обличчям".

Нагадаємо, у вівторок, 6 вересня, Ліз Трасс офіційно очолила уряд Великої Британії. Переможниця виборів на посаду британського прем'єра вже отримала від королеви Єлизавети ІІ завдання розпочати формування нового кабінету міністрів.

Фокус також писав про те, що 11 липня міністриня закордонних справ Великої Британії Ліз Трасс оголосила про свої амбіції на крісло глави британського уряду та дала першу передвиборчу обіцянку. Вона пообіцяла розправитися з Путіним, якщо змінить на посаді Джонсона.