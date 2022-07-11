Ліз Трасс пообіцяла розправитися з Путіним, якщо змінить на посаді Джонсона (відео)

Головна британська дипломатка готується очолити Консервативну партію та замінити в уряді Бориса Джонсона.

Міністриня закордонних справ Великої Британії Ліз Трасс оголосила про свої амбіції на крісло глави британського уряду та дала першу передвиборчу обіцянку. Про це повідомляє The Telegraph.

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Видання пише про те, що Трасс має амбіції зайняти місце Бориса Джонсона, який восени має остаточно піти з посади глави уряду.

Головна дипломатка Великої Британії вже навіть розповіла, чим планує займатись на новій посаді.

"Я боротимуся на виборах як консерватор та управлятиму країною як консерватор. На посаді прем'єр-міністра я візьмуся за справу: будь це забезпечення поразки Володимира Путіна в Україні чи стимулювання економіки", — сказала Трасс.

До речі, днями Ліз Трасс також оголосила, що боротиметься за посаду лідера Консервативної партії.

Раніше Ліз Трасс заявила про те, що мирні переговори з Росією варто вести лише після її поразки. За словами глави МЗС Британії, країнам Заходу варто забезпечити можливість поразки Росії у війні проти України, бо це єдиний спосіб миру в Європі.

Вона вважає, що вести переговори з Росією неможливо, коли її війська перебувають на території України. Трасс додала, що це принесе лише фальшивий мир і призведе до подальшої агресії у майбутньому. Тому спочатку потрібно перемогти РФ, а потім вести переговори.

Фокус також писав і про те, що Борис Джонсон, на місце якого тепер претендує Трасс, 7 липня пішов у відставку. Британський політик залишив свою посаду на тлі масових звільнень урядовців.