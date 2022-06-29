Мирні переговори з Росією варто вести лише після її поразки, — Трасс

За словами глави МЗС Британії, країнам Заходу варто забезпечити можливість поразки Росії у війні проти України, бо це єдиний спосіб миру в Європі.

Міністерка закордонних справ Британії Ліз Трасс заявила, що мирні переговори з Росією щодо закінчення війни варто проводити лише після її поразки на території України. Про це вона сказала на саміті НАТО в Мадриді, повідомляє кореспондент "Європейської правди".

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За її словами, країнам Заходу варто забезпечити можливість поразки Росії на полях бою, бо це єдиний спосіб миру в Європі.

"Нам необхідно забезпечити поразку Росії в Україні. Це необхідно для європейської безпеки, свободи та демократії. Це єдиний спосіб, яким можна досягти тривалого миру в Європі", — сказала Трасс.

Глава МЗС Великобританії вважає, що вести переговори з Росією неможливо, коли її війська перебувають на території України. Вона додала, що це принесе лише фальшивий мир і призведе до подальшої агресії в майбутньому. Тому спочатку потрібно перемогти РФ, а потім вести переговори.

Нагадаємо, 26 червня в Раді безпеки РФ заявили про можливість поновлення діалогу про припинення війни в Україні. Проте голова відомства Валентина Матвієнко вважає, що переговори можуть вестись лише в тому випадку, якщо Київ виконає умови Москви.

20 червня глава Офісу президента Андрій Єрмак розповів, що українська влада не розглядає можливість підписати Мінські угоди-3. Він переконаний, що закінчення війни має вирішуватись шляхом прямих переговорів на найвищому рівні, без будь-яких посередників.

18 червня глава президентської фракції "Слуга народу" Давид Арахамія повідомив, що поновлення переговорів із Росією може відбутися в серпні. Це пов'язано з тим, що ЗСУ планують проводити контрнаступ для зміцнення позицій за столом переговорів.