У Радфеді РФ заговорили про готовність до переговорів з Україною

Глава Радфед РФ Матвієнко поскаржилася, що Кремль готовий домовлятися з Україною про завершення повномасштабної війни, проте Захід не хоче "усадити Київ за стіл переговорів".

Росія готова до переговорів з Україною на тлі повномасштабної війни задля досягнення мирної угоди. Водночас дипломатичні контакти між двома країнами не мають бути "декларативними". Про це в інтерв'ю білоруському каналу СТВ заявила голова Ради федерації РФ Валентина Матвієнко, повідомляє російське агентство "Інтерфакс".

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За словами представниці російської влади, переговори між РФ та Україною можуть вестися лише в тому разі, якщо Київ прийме умови Москви. Однак, зараз з боку українського керівництва не видно відповідного бажання, оскільки Захід не хоче посадити Київ за стіл переговорів, сказала Матвієнко.

Водночас голова Радрефу РФ вказала, що вимоги РФ до України "відомі" і оголошені публічно.

"Ні на яких інших умовах переговори Росія не вестиме, бо червону межу перейшла саме Україна... Росія і сьогодні готова до переговорів, тільки не декларативним, не балаканням займатися, не вигадувати якісь там схеми, теми, якими можна затягнути переговори. Чітко та виразно викладені наші умови мають бути прийняті", — додала Матвієнко.

Також голова Ради федерації заявила, що РФ "не воює" в Україні, проте проти Росії "руками українців воює колективний Захід та НАТО".

Крім цього, Матвієнко висловила думку, що Україна не має шансів стати членом Євросоюзу в найближчій перспективі, а бажання включити до держави до складу співдружність є лише ті, хто "хоче розвалити ЄС".

Нагадаємо, за словами лідера фракції "Слуга народу" у Верховній Раді Давида Арахамії, мирні переговори між країнами можуть відбутися вже наприкінці літа після того, як Збройні Сили України зміцнять свої позиції на фронті.

Нещодавно про зацікавленість Кремля у переговорах з Києвом заявив секретар Ради безпеки РФ Микола Патрушев.