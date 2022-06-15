Росія зацікавлена у переговорах з Україною щодо припинення вогню, — Патрушев

На думку секретаря Ради безпеки РФ, Київ відмовляється йти на переговори, підкоряючись волі Лондона, Вашингтона та їхніх союзників.

Виступаючи на засіданні представників держав БРІКС, які курують питання безпеки (в організацію входять Бразилія, Росія, Індія, КНР і ПАР), секретар Ради безпеки Росії Микола Патрушев заявив про те, що РФ зацікавлена в переговорах з Україною, повідомляє ТАСС.

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"Росія зацікавлена в якнайшвидшому досягненні політико-дипломатичних домовленостей, які б дозволили припинити бойові дії, — сказав Патрушев. — Проте переговори Москви та Києва наразі заморожені українською стороною".

Секретар Ради безпеки вважає, що до припинення діалогу призвели "деструктивні дії США, Англії та їхніх союзників", які заохочують Україну вступити до НАТО, накачують її зброєю та заохочують "нацистсько-русофобські настрої київського режиму".

Заява Патрушева співпала з висловлюванням президента Франції Емманюеля Макрона, який сказав, що Україні все одно рано чи пізно доведеться сісти за стіл переговорів із Кремлем, щоб домовитися про мир. За постійні заклики Макрона піти назустріч агресору критикують інші лідери європейських країн, які вважають, ні до чого хорошого це не приведе.

Про те, що Москва готова відновити діалог із Києвом, наприкінці травня говорив і президент РФ Володимир Путін. Водночас Путін заявив, що Євросоюз має зняти санкції з Росії, оскільки через них у світі виникли проблеми з постачанням продовольства.

Як в Україні ставляться до перспективи переговорів

14 червня президент України Володимир Зеленський заявив про готовність провести з Путіним переговори про припинення війни та вихід ЗС РФ з українських територій. Зеленський підтвердив, що в нього немає великого бажання зайвий раз зустрічатися з главою Кремля, однак Путін — єдина людина, яка може зупинити війну.

Востаннє делегації з Росії та України зустрічалися за столом переговорів 29 березня. Один із головних переговорників — радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк пояснив, що до переговорів готові повернутися, якщо буде виконано кілька умов. Він упевнений, що для початку має змінитися ситуація на фронті, бо зараз через велику концентрацію сил на Донбасі Кремль може диктувати українцям свої умови. Крім того, Росія повинна перестати активно обстрілювати українські міста крилатими ракетами і шантажувати Україну та Захід пропозиціями розблокувати продовольчі поставки в обмін на зняття санкцій.

Днями президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган анонсував переговори з Володимиром Зеленським і Володимиром Путіним, метою яких є домовитися про розблокування морського експорту українського зерна.