Якщо РФ хоче закінчити війну, я готовий обговорити це з Путіним, — Зеленський

За словами президента, глава Кремля — єдина людина, яка може зупинити війну та віддати наказ про виведення ЗС РФ із українських територій.

Президент Володимир Зеленський готовий провести переговори з російським лідером Володимиром Путіним про припинення війни та вихід ЗС РФ із українських територій. Про це глава держави розповів під час пресконференції для представників ЗМІ Данії.

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За його словами, він не має великого бажання зайвий раз зустрічатися з президентом країни-агресора Володимиром Путіним.

Проте, як зазначає Володимир Зеленський, глава Кремля — єдина людина, яка може зупинити повномасштабну війну в Україні та віддати наказ про виведення окупаційних військ із наших територій. Якщо Росія зацікавлена в припиненні збройного конфлікту, то представники Москви мають сісти за стіл переговорів із українською делегацією.

Крім того, як стверджує Володимир Зеленський, він готовий обговорювати з Володимиром Путіним припинення війни в Україні як із посередниками, так і без їхньої участі.

"Стіл переговорів про Україну без України неможливий. Можемо говорити з посередниками, можемо говорити без посередників — мені все одно. Якщо РФ готова закінчити війну, а значить, покинути наші території — будь-якої миті до такого формату я особисто готовий", — продовжив глава держави й додав, що необхідно використати будь-які можливості, які дозволять зупинити повномасштабну війну.

У ході пресконференції Зеленський заявив, що солдати ЗС РФ скоюють воєнні злочини на території України, вбиваючи мирних жителів, ґвалтуючи жінок і депортуючи громадян на територію країни-агресора. Також президент розвіяв міф російської пропаганди, що окупанти вторглися для захисту російськомовного населення.

"Більшість міст, які вони (ЗР РФ — ред.) повністю зруйнували, де немає ні будівель, ні людей — у більшості цих міст були російськомовні громадяни. І вони зараз переходять на українську мову через те, що вони шоковані, як російська армія могла так учинити з ними", — підсумував Зеленський під час пресконференції.

Нагадаємо, 12 червня президент Туреччини Реджеп Ердоган анонсував переговори з Володимиром Зеленським і Володимиром Путіним.

Також в Офісі президента України назвали умову для поновлення переговорів щодо врегулювання війни. Радник голови ОП Михайло Подоляк попереджав, що українська делегація повернеться до переговорного процесу в разі, якщо військова ситуація на Донбасі зміниться і Росія не зможе диктувати Києву свої умови.