Ердоган анонсував нові переговори із Зеленським та Путіним

Президенти говоритимуть про розблокування експорту українського зерна.

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Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган анонсував нові переговори з Володимиром Зеленським та Володимиром Путіним. Говоритимуть про розблокування морського експорту українського зерна. Про це повідомляє агентство новин Anadolu.

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Про це Ердоган повідомив на "Молодіжній зустрічі" у Вані. На питання про зерновий "зелений коридор", він відповів коротко.

"Ми поговоримо про те, які кроки ми зробимо наступного тижня, зустрівшись як з Путіним, так і з Зеленським", — сказав він.

Водночас президент Туреччини зазначив, що хоч значна частина сільськогосподарської продукції надходить із Росії та України й зараз весь світ зазнає проблем із поставками з цих країн через війну, Туреччина таких проблем немає.

"У нас є 5 мільйонів тонн пшениці на складах. З усім тим, ми хочемо збільшити цю кількість. Наші міністри провели переговори зі своїми колегами в Росії. Ми займатимемося такою роботою, як відправка товарів не лише собі, а й до третіх країн. Переговори тривають. Минулої ночі у нас були переговори. Ми продовжимо ці переговори", — заявив Ердоган.

Нагадаємо, днями глава турецького МЗС Мевлют Чавушоглу заявив, що Туреччина запропонувала РФ зустріч з Україною та ООН щодо експорту зерна.

Водночас заступник голови Всеукраїнської аграрної ради Денис Марчук заявив, що російські окупанти вкрали 600 тисяч тонн сільгосппродукції та сто тисяч тонн уже відправили до Сирії.

Але глава МЗС РФ Сергій Лавров продовжує стверджувати, що це не відбувається. Він навіть нахамив українському журналісту на запитання: "Що зі вкраденого в Україні, крім зерна, Росії вже вдалося продати?"

Лавров заявив, що перевезення зерна не блокуються, і сказав: "Ви думаєте про те… У вас увесь час голова болить про те, де б що поцупити, так? І думаєте, що всі так чинять?"