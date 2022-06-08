"Весь час шукаєте, де б що поцупити": Лавров нагрубіянив українському журналісту в Туреччині (відео)

Глава російського МЗС уникнув відповіді на запитання про те, що ще зі вкраденого в Україні вдалося продати Москві.

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Міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров нагрубіянив журналісту українського видання "Суспільне", відповідаючи на запитання, що з вкраденого росіянами на території України державі-агресорові вдалося продати за кордон. Зокрема, дипломат звинуватив співробітника ЗМІ в тому, що той постійно шукає "де б що поцупити". Інцидент стався під час пресконференції Лаврова та його турецького колеги Мевлюта Чавушоглу за підсумками переговорів в Анкарі у середу, 8 червня.

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Питання українського журналіста, який був присутній на пресконференції, звучало так: "Що зі вкраденого в Україні, крім зерна, Росії вже вдалося продати?"

Глава МЗС РФ попросив співробітника "Суспільного" повторити питання, після чого сказав: "Ви думаєте про те... У вас увесь час голова болить про те, де б що поцупити, так? І думаєте, що всі так чинять?"

Далі Лавров зазначив, що держава-агресор займається "реалізацією цілей" у процесі повномасштабної війни проти України. За словами дипломата, перед Росією стоїть завдання "позбавити схід України тиску неонацистського режиму".

Крім цього, російський міністр заявив, що зерно може вільно перевозитися за кордон і Росія нібито не блокує цей процес.

Нагадаємо, під час пресконференції Лавров також повідомив, що РФ та Туреччина обговорюють питання розмінування Чорного моря для забезпечення проходу суден із зерном.

Також ми писали, що Москва відкидає звинувачення у крадіжці зерна.