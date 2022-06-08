"Все время ищете, где бы что своровать": Лавров нахамил украинскому журналисту в Турции (видео)

Глава российского МИД ушел от ответа на вопрос о том, что еще из украденного в Украине удалось продать Москве.

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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров нахамил журналисту украинского издания "Суспільне", отвечая на вопрос, что из украденного россиянами на территории Украины государству-агрессору удалось продать за границу. В частности, дипломат обвинил сотрудника СМИ в том, что тот постоянно ищет "где бы что своровать". Инцидент произошел в ходе пресс-конференции Лаврова и его турецкого коллеги Мевлюта Чавушоглу по итогам переговоров в Анкаре в среду, 8 июня.

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Вопрос украинского журналиста, присутствовавшего на пресс-конференции, звучал следующим образом: "Что из украденного в Украине, помимо зерна, России уже удалось продать?"

Глава МИД РФ попросил сотрудника "Суспільного" повторить вопрос, после чего сказал: "Вы думаете о том… У вас все время голова болит о том, где бы что своровать, да? И думаете, что все так поступают?"

Далее Лавров указал, что государство-агрессор занимается "реализацией целей" в ходе полномасштабной войны против Украины. По словам дипломата, перед Россией стоит задача "избавить восток Украины от давления неонацистского режима".

Помимо этого российский министр заявил, что зерно может свободно перевозиться за границу и Россия якобы не блокирует этот процесс.

Напомним, в ходе пресс-конференции Лавров также сообщил, что РФ и Турция обсуждают вопрос разминирования Черного моря для обеспечения прохода судов с зерном.

Также мы писали, что Москва отвергает обвинения в краже зерна.