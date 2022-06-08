Украина готова обеспечивать проход морских судов через заминированные воды, — Лавров (видео)

Запад пытается возвести проблему вывоза украинского зерна в разряд "вселенской катастрофы", хотя его доля меньше 1% от общемирового производства пшеницы, считает Лавров.

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Министр иностранных дел России Сергей Лавров во время пресс-конференции по результатам встречи с главой МИД Турции Мевлютом Чавушоглу, которая состоялась сегодня 8 июня в Анкаре, заявил, что российские и турецкие военные обсуждают детали разминирования украинских портов для вывоза зерна. По его словам, если украинская сторона готова обеспечить проход сухогрузов через заминированные воды, то со стороны РФ не будет никаких препятствий. Пресс-конференцию транслирует агентство "РИА-Новости" .

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"Много внимания мы уделили проблеме вывоза украинского зерна, которую наши западные коллеги да и сами украинцы пытаются внести в разряд вселенской катастрофы, хотя доля этого зерна, о котором идет речь, она меньше 1% от общемирового производства пшеницы", — сказал Лавров.

По мнению главы МИД РФ, какого-либо отношения к продовольственному кризису нынешняя ситуация с вывозом украинского зерна не имеет. Лавров отметил усилия Анкары, которая участвует в решении проблемы с вывозом зерна из Украины, разблокирования порта в Одессе и выходом транспортных судов.

Лавров также сообщил, что Черноморский военно-морской флот РФ больше месяца объявляет гуманитарные коридоры от территориальных вод Украины до пролива Босфор, которые могут использоваться любыми судами по желанию, для того чтобы выйти из заблокированных портов. Теперь же с подключением турецкой стороны, по словам Лаврова, проблема должна быть решена.

"С нашей стороны, повторю еще раз, каких либо препятствий, для того чтобы эту проблему, проблемку — она маленькая на самом деле — решить никогда не было. Если созрела киевская власть, мы будет рады сотрудничать", — подчеркнул Лавров.

Отметим, что во время брифинга российский министр успел нахамить журналисту, который задал ему вопрос о том, сколько украденного Россией помимо зерна удалось продать. В своем ответе, он заговорил о поставленных целях так называемой военной спецоперации.

"У вас все время голова болит о том, где бы чего своровать, и думаете, что все так поступают? Мы занимаемся реализацией целей, которые были объявлены публично — избавить восток Украины от давления неонацистского режима", — ответил Лавров.

Ранее сообщалось, что Москва потребовала от Киева разминировать территориальные воды Украины для беспрепятственного вывоза украинской пшеницы из Одессы. По словам, министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова, Москва готова гарантировать безопасность прохода судов по Черному морю.

6 июня российская газета "Известия" сообщила, что Украина, Россия и Турция согласовали схему разблокирования портов Одессы с целью предоставления коридора для транспортных судов, которые смогут беспрепятственно вывезти украинское зерно. Издание, со ссылкой на источники, пишет о том, что сторонам осталось согласовать маршрут, по которому будут следовать корабли.