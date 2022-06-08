Україна готова забезпечувати прохід морських суден через заміновані води, — Лавров (відео)

Захід намагається звести проблему вивезення українського зерна до розряду "вселенської катастрофи", хоча його частка менша за 1% від загальносвітового виробництва пшениці, вважає Лавров.

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Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров під час пресконференції за результатами зустрічі з головою МЗС Туреччини Мевлютом Чавушоглу, що відбулася сьогодні 8 червня в Анкарі, заявив, що російські та турецькі військові обговорюють деталі розмінування українських портів для вивезення зерна. За його словами, якщо українська сторона готова забезпечити прохід суховантажів через заміновані води, з боку РФ не буде жодних перешкод. Пресконференцію транслює агенція "РИА-Новости".

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"Багато уваги ми приділили проблемі вивезення українського зерна, яку наші західні колеги та й самі українці намагаються внести до розряду всесвітньої катастрофи, хоча частка цього зерна, про яке йдеться, вона менша за 1% від загальносвітового виробництва пшениці", — сказав Лавров.

На думку глави МЗС РФ, жодного стосунку до продовольчої кризи нинішня ситуація з вивезенням українського зерна не має. Лавров наголосив на зусиллях Анкари, яка бере участь у вирішенні проблеми з вивезенням зерна з України, розблокування порту в Одесі та виходом транспортних суден.

Лавров також повідомив, що Чорноморський військово-морський флот РФ понад місяць оголошує гуманітарні коридори від територіальних вод України до протоки Босфор, які можуть використовуватись будь-якими суднами за бажанням, щоб вийти із заблокованих портів. Тепер із підключенням турецької сторони, за словами Лаврова, проблема має бути вирішена.

"З нашого боку, повторю ще раз, якихось перешкод, для того, щоб цю проблему, проблемку — вона маленька насправді — вирішити ніколи не було. Якщо дозріла київська влада, ми будемо раді співпрацювати", — підкреслив Лавров.

Зазначимо, що під час брифінгу російський міністр встиг нагрубіятини журналісту, який поставив йому питання про те, скільки вкраденого Росією, крім зерна, вдалося продати. У своїй відповіді він заговорив про поставлені цілі так званої військової спецоперації.

"У вас увесь час голова болить про те, де б чого поцупити, і думаєте, що всі так чинять? Ми займаємося реалізацією цілей, які були оголошені публічно — позбавити схід України від тиску неонацистського режиму", — відповів Лавров.

Раніше повідомлялося, що Москва вимагає від Києва розмінувати територіальні води України для безперешкодного вивезення української пшениці з Одеси. За словами міністра закордонних справ РФ Сергія Лаврова, Москва готова гарантувати безпеку проходу суден Чорним морем.

6 червня російська газета "Известия" повідомила, що Україна, Росія та Туреччина узгодили схему розблокування портів Одеси з метою надання коридору для транспортних суден, які матимуть змогу безперешкодно вивезти українське зерно. Видання, з посиланням на джерела, пише про те, що сторонам залишилося узгодити маршрут, яким ходитимуть кораблі.