Туреччина гарантуватиме безпеку вивезення українського зерна з Одеського порту, — ЗМІ

У межах "дорожньої карти", спільно розробленої Києвом, Москвою та Анкарою, турецькі військові займатимуться розмінуванням вод і супроводом кораблів із зерном до нейтральних вод.

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Україна, Росія і Туреччина погодили схему розблокування портів Одеси з метою надання коридору для транспортних суден, які зможуть безперешкодно вивезти українське зерно. Про це повідомляє видання "Известия".

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Газета пише, що згідно з інформацією, наданою високопосадовцем, Москва погодила з Анкарою і Києвом попередню схему експорту українського зерна. Ключову роль у ній буде надано турецьким військовим, які займатимуться розмінуванням територіальних вод України, а також забезпечать конвой транспортних кораблів до нейтральних вод.

"Далі до Босфору їх супроводжуватимуть російські військові кораблі, щоб гарантувати їх безпечний прохід через Чорне море і не допустити провокації. Така схема узгоджена з Туреччиною та Україною, залишилося деталізувати точний маршрут кораблів", — розповіло джерело.

За його словами, дорожню карту маємо затвердити вже 8-9 червня під час візиту міністра закордонних справ РФ Сергія Лаврова до Туреччини.

Ця схема поки що розроблена тільки для Одеси. За інформацією джерела, у турецькому парламенті Анкара погодилася взяти участь у цій операції, оскільки піклується про врегулювання світової продовольчої проблеми.

Нагадаємо, що про розробку "дорожньої карти" експорту українського зерна 2 червня повідомило турецьке агентство новин Anadolu. У статті йшлося про те, що у Стамбулі має відбутися зустріч делегацій України, Росії, Туреччини та ООН із метою обговорення у чотиристоронньому форматі механізму вивезення українського зерна морем.

Раніше глава МЗС РФ Сергій Лавров заявив, що Росія готова гарантувати безпечний прохід у Чорному морі суден з українським зерном, якщо Київ погодиться розмінувати свої територіальні води. Зі свого боку в МЗС України відповіли, що, напавши на Україну, Росія заблокувала українські морські порти, а російська армія сама замінувала частину акваторії Чорного моря.