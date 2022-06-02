МЗС України відповіло на заяву Лаврова про розмінування портів у Чорному морі

Спікер відомства Олег Ніколенко переконаний, що Росія сама замінувала частину акваторії Чорного моря та позбавила Україну можливості експортувати зерно.

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Спікер Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко у своєму Facebook прокоментував заяву глави МЗС РФ Сергія Лаврова щодо розмінування українською стороною портів у Чорному морі. Дипломат відповів, що, напавши на Україну, Росія заблокувала українські морські порти, а російська армія сама замінувала частину акваторії Чорного моря.

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"Російська армія замінувала частину морської акваторії, і постійно намагається прорвати з боку Чорного моря оборону Одеси й інших прибережних міст", — написав Ніколенко.

Далі спікер зазначив, що внаслідок морської блокади Україна втратила можливість експортувати сільськогосподарську продукцію морськими шляхами, а 22 млн тонн українського зерна не можуть доїхати до кінцевих споживачів в Африці й Азії. Водночас, наземні маршрути не можуть забезпечити експорт продовольства в необхідному обсязі, зазначив дипломат.

Ніколенко наголосив, що подібні дії Росії можуть спровокувати світову продовольчу кризу, а в деяких регіонах ситуація може загрожувати голодом.

"Росія повинна негайно розблокувати українські морські порти, припинити обстріли Одеси й інших прибережних міст, відвести свій військово-морський флот на відстань, яка запобігатиме нападу на торгові судна, і не створювати перешкод для міжнародної навігації", — заявив Ніколенко.

Крім того, вважає спікер МЗС, для початку РФ має відвести свої військові кораблі з морської акваторії України та надати гарантії про ненапад на порти та комерційні конвої, які прямуватимуть морськими шляхами.

Нагадаємо, міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров 31 травня заявив, що російський флот гарантовано надасть безперешкодний прохід судам з українським зерном, якщо Київ проведе розмінування акваторії Чорного моря. За його словами, Москва вже понад місяць вживає заходів, які гарантують безперешкодне вивезення українського зерна торговими судами.

У Міністерстві закордонних справ РФ впевнені, що системи HIMARS, які поставляються Вашингтоном, збільшують ризики прямого військового зіткнення Росії і США. За словами заступника глави МЗС РФ Сергія Рябкова, поставки зброї Україні, які збільшуються, є безпрецедентними та небезпечними.