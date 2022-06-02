МИД Украины ответил на заявление Лаврова о разминировании портов в Черном море

Спикер ведомства Олег Николенко убежден, что Россия сама заминировала часть акватории Черного моря и лишила Украину возможности экспортировать зерно.

Мы . Мы из Украины С первого дня войны Фокус ни на минуту не прекращал работу. Наша команда считает своим долгом информировать читателя о происходящем, собирать и анализировать факты, противостоять вражеской пропаганде. Сегодня Фокус нуждается в вашей поддержке, чтобы продолжать свою миссию. Спасибо за то, что вы с нами. Поддержать

Спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко в своем Facebook прокомментировал заявление главы МИД РФ Сергея Лаврова относительно разминирования украинской стороной портов в Черном море. Дипломат ответил, что, напав на Украину, Россия заблокировала украинские морские порты, а российская армия сама заминировала часть акватории Черного моря.

Читайте лучшие материалы раздела на странице "Фокус. Украина" в Facebook Подписаться

"Российская армия заминировала часть морской акватории, и постоянно предпринимает попытки прорвать со стороны Черного моря оборону Одессы и других прибрежных городов", — написал Николенко.

Далее спикер отметил, что в результате морской блокады Украина лишилась возможности экспортировать сельскохозяйственную продукцию морскими путями, а 22 млн тонн украинского зерна не могут доехать до конечных потребителей в Африке и Азии. В то же время наземные маршруты не могут обеспечить экспорт продовольствия в необходимом объеме, отметил дипломат.

Николенко подчеркнул, что подобные действия России могут спровоцировать мировой продовольственный кризис, а в некоторых регионах ситуация может угрожать голодом.

"Россия должна немедленно разблокировать украинские морские порты, прекратить обстрелы Одессы и других прибрежных городов, отвести свой военно-морской флот на расстояние, которое предотвратит нападение на торговые суда, и не создавать препятствий для международной навигации", — заявил Николенко.

Кроме того, считает спикер МИД, для начала РФ должна отвести свои военные корабли из морской акватории Украины и предоставить гарантии о ненападении на порты и коммерческие конвои, которые будут следовать морскими путями.

Напомним, министр иностранных дел России Сергей Лавров 31 мая заявил, что российский флот гарантировано предоставит беспрепятственный проход судам с украинским зерном, если Киев проведет разминирование акватории Черного моря. По его словам, Москва уже больше месяца принимает меры, которые гарантируют беспрепятственный вывоз украинского зерна торговыми судами.

В Министерстве иностранных дел РФ уверены, что поставляемые Вашингтоном системы HIMARS увеличивают риски прямого военного столкновения России и США. По словам замглавы МИД РФ Сергея Рябкова, поставки оружия Украине, которые идут по нарастающей, являются беспрецедентными и опасными.