Турция обеспечит безопасность вывоза украинского зерна из Одесского порта, — СМИ

В рамках "дорожной карты", совместно разработанной Киевом, Москвой и Анкарой, турецкие военные будут заниматься разминированием вод и сопровождением кораблей с зерном до нейтральных вод.

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Украина, Россия и Турция согласовали схему разблокирования портов Одессы с целью предоставления коридора для транспортных судов, которые смогут беспрепятственно вывезти украинское зерно. Об этом сообщает издание "Известия".

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Газета пишет, что согласно информации, предоставленной высокопоставленным чиновником, Москва согласовала с Анкарой и Киевом предварительную схему экспорта украинского зерна. Ключевую роль в ней будет предоставлена турецким военным, которые займуться разминированием территориальных вод Украины, а также обеспечат конвой транспортных кораблей до нейтральных вод.

"Дальше до Босфора их будут сопровождать российские военные корабли, чтобы обеспечить их безопасный проход через Черное море и не допустить провокации. Такая схема согласована с Турцией и Украиной, осталось детализировать точный маршрут кораблей", — рассказал источник.

По его словам, дорожную карту должны утвердить уже 8-9 июня во время визита министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова в Турцию.

Данная схема пока разработана только для Одессы. По информации источника, в турецком парламенте, Анкара согласилась принять участие в этой операции, поскольку заботится об урегулировании мировой продовольственной проблемы.

Напомним, что о разработке "дорожной карты" экспорта украинского зерна 2 июня сообщило турецкое новостное агентство Anadolu. В статье говорилось о том, что в Стамбуле должна состоятся встреча делегаций Украины, России, Турции и ООН с целью обсуждения в четырехстороннем формате механизма вывоза украинского зерна по морю.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия готова гарантировать безопасный проход в Черном море судов с украинским зерном в случае если Киев согласиться разминировать свои территориальные воды. В свою очередь в МИД Украины ответили, что напав на Украину, Россия заблокировала украинские морские порты, а российская армия сама заминировала часть акватории Черного моря.