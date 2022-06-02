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Україна, Туреччина, РФ та ООН підготували "дорожню карту" на вивезення українського зерна морем, — ЗМІ

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Вивезення зерна з України, Росія, Туреччина, війна в Україні
Фото: Укрінформ | Україна, Туреччина, РФ та ООН підготували "дорожню карту" на вивезення українського зерна морем

За інформацією журналістів, однією з умов вивезення сільгосппродукції є розмінування портів України. У межах такої ініціативи планують вивезти приблизно 20 млн тонн українського зерна.

Україна, Росія, Росія та Організація об'єднаних націй підготували "дорожню карту" на вивезення українського зерна морем. Вона гарантуватиме роботу безпечного коридору з вивезення сільгосппродукції з українських портів під егідою ООН. Про це пише турецька новинна агенція Anadolu з посиланням на дипломатичні джерела.

За інформацією журналістів, Туреччина проводить дипломатичні контакти, щоб сформувати механізм, який гарантував би безпечну доставку зерна з України на світові ринки.

У виданні пишуть, що найближчим часом у Стамбулі має відбутися зустріч делегацій з метою обговорення "дорожньої карти". У чотиристоронньому форматі планують розглянути такі питання:

  • маршрут, яким вивозитимуть продукцію;
  • страхування;
  • безпека суден;
  • розмінування портів в Україні;
  • склад Командного центру

Журналісти стверджують, що завдяки механізму, який також позитивно сприймають в РФ та Україні, стане можливим розмінування територій навколо чорноморських портів і постачання запасів зерна на закордонні ринки. У межах такої ініціативи планують вивезти приблизно 20 млн тонн українського зерна.

Центр, який регулює взаємодію між Росією та Україною за посередництва Туреччини в координації з ООН, планується створити у Стамбулі.

Нагадаємо, 31 травня міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров вимагає від України розмінувати прибережні води Чорного моря задля можливості безперешкодного вивезення зерна на світові ринки.

В МЗС України відповіли на слова російського дипломата. Спікер відомства Олег Ніколенко заявив, що Росія сама замінувала частину морської акваторії і постійно намагається прорвати оборону Одеси й інших прибережних міст із боку Чорного моря.

Тим часом російське судно "Матрос Позынич" уже вдруге за місяць прибуло до порту Сирії Латакії з краденим українським зерном. Судно вміщує приблизно 30 000 тисяч тонн сільгосппродукції.