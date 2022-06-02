Україна, Туреччина, РФ та ООН підготували "дорожню карту" на вивезення українського зерна морем, — ЗМІ

За інформацією журналістів, однією з умов вивезення сільгосппродукції є розмінування портів України. У межах такої ініціативи планують вивезти приблизно 20 млн тонн українського зерна.

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Україна, Росія, Росія та Організація об'єднаних націй підготували "дорожню карту" на вивезення українського зерна морем. Вона гарантуватиме роботу безпечного коридору з вивезення сільгосппродукції з українських портів під егідою ООН. Про це пише турецька новинна агенція Anadolu з посиланням на дипломатичні джерела.

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За інформацією журналістів, Туреччина проводить дипломатичні контакти, щоб сформувати механізм, який гарантував би безпечну доставку зерна з України на світові ринки.

У виданні пишуть, що найближчим часом у Стамбулі має відбутися зустріч делегацій з метою обговорення "дорожньої карти". У чотиристоронньому форматі планують розглянути такі питання:

маршрут, яким вивозитимуть продукцію;

страхування;

безпека суден;

розмінування портів в Україні;

склад Командного центру

Журналісти стверджують, що завдяки механізму, який також позитивно сприймають в РФ та Україні, стане можливим розмінування територій навколо чорноморських портів і постачання запасів зерна на закордонні ринки. У межах такої ініціативи планують вивезти приблизно 20 млн тонн українського зерна.

Центр, який регулює взаємодію між Росією та Україною за посередництва Туреччини в координації з ООН, планується створити у Стамбулі.

Нагадаємо, 31 травня міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров вимагає від України розмінувати прибережні води Чорного моря задля можливості безперешкодного вивезення зерна на світові ринки.

В МЗС України відповіли на слова російського дипломата. Спікер відомства Олег Ніколенко заявив, що Росія сама замінувала частину морської акваторії і постійно намагається прорвати оборону Одеси й інших прибережних міст із боку Чорного моря.

Тим часом російське судно "Матрос Позынич" уже вдруге за місяць прибуло до порту Сирії Латакії з краденим українським зерном. Судно вміщує приблизно 30 000 тисяч тонн сільгосппродукції.